荷蘭政府拒發ASML輸中設備許可 擔心被用於軍事

荷蘭貿易部長范呂文（Geoffrey van Leeuwen）最近在國會答詢時表示，荷蘭政府因為擔心艾司摩爾（ASML）生產的晶片製造設備可能會被中國大陸用於軍事目的，決定拒絕核發艾司摩爾出口許可。

總部位於荷蘭的艾司摩爾，是歐洲最大的科技公司，獨霸全球晶片製造微影設備市場。

路透報導，看到范呂文在一份日期註為2月5日的報告中寫道：「中國重視外國專業技術，包括荷蘭在微影領域的專業技術，以便在軍事技術發展過程中提高自給自足比率。」他表示，艾司摩爾的微影設備被用於製造先進半導體，而這些半導體可能會被用於「高價值武器系統和大規模殺傷性武器」，因此，荷蘭政府在審查發放出口許可決定時，會重點考慮「不適宜的最終用途」這類風險。

基於美國壓力，荷蘭政府去年對艾司摩爾的中階機種、深紫外光（DUV）微影設備出口增加了需要申請許可的要求。艾司摩爾最先進的微影設備，則從未出售給中國大陸。

荷蘭國會質詢記錄顯示，改革派議員Femke Zeedijk質問，為什麼政府最初批准，卻又很快收回了艾司摩爾出口給中國大陸客戶的許可。范呂文迴避直接回答，只說，自去年9月增加許可要求以來，「已批准了幾項對中國出口先進半導體設備的許可」。他表示，預期今年總共會有約20件此類申請案，但沒有具體說明有幾件是要銷售到中國大陸的申請案。

根據國際半導體產業協會（SEMI）的預測，今年將有約18家中國晶片廠投產，數量超過全球其他任何地區。許多中國晶片廠正專注於成熟製程晶片，使用不在荷蘭出口管制政策範圍內的製造設備。

艾司摩爾上月表示，繼2023年的卓越表現之後，預計2024年對中國大陸的銷售將保持「穩健」。遵守根據荷蘭政府的許可制度，預計不會向中國大陸出口較先進的微影設備。另外基於美國政府的限制，將無法向「少數」中國工廠出口公司的NXT:1970和NXT:1980i系列產品。