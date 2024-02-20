美股七雄總市值 沒一個股市能比得上 今年或能外溢其他股票表現

德意志銀行（Deutsche Bank）最新的研究指出，美股科技七雄（Magnificent Seven，另譯美股驚奇七超人、美股絕地七騎士、美股七雄、美股七巨頭）加起來的市值，規模已經等於是全球第二大證券交易所，而且是排名第四日股市值的兩倍。

美股科技七雄指的是蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、字母（Alphabet）、Meta、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）這七家美國上市公司。

德銀說，現在美國以外的G20國家，只有中國大陸和日本上市公司獲利總和，能超越這七位巨人的獲利。微軟或是蘋果，個別一家公司的市值，約是法國、沙烏地阿拉伯或英國一國所有上市公司的市值。

德銀全球經濟與主題研究主管Jim Reid上周表示，美國股市以資金集中程度而言，可與2000年和1929年抗衡。

德銀分析自1960年代中期以來，登上標普500成分股中的市值前五大的公司，總計有36家。儘管投資的趨勢以及獲利展望一直在演進，36家公司當中仍有20家，歷久不衰，至今排名仍在前50。

Reid說：「以七雄目前市值前五大的公司來說，微軟從1997年開始，除了曾有四個月「失常」，就一直在前段班。蘋果從2009年12月至今都沒有掉隊。字母則是2012年8月以來，只有兩個月表現欠佳。亞馬遜自2017年1月到現在都名列前茅。最新成為七雄成員的輝達，是由去年上半開始就一直在。」

2023年全球經濟基本上是平緩的，華爾街股市的報酬卻令人驚豔，然而高度集中於科技七雄，主要受惠於AI熱潮和降息預期。

財富管理公司Evelyn Partners上周的分析研究，強調美股科技七雄2023年的報酬率達到極佳的107%，遠遠超過MSCI美國指數的27%。

Evelyn Partners首席投資策略師Daniel Casali認為，有跡象指向美股今年表現可能擴大到七雄以外。理由有二，首先是美國經濟所展現的韌性。他說：「過去儘管一再升息，企業的銷售與獲利一直強韌，這可歸功現今企業更有紀律地管理成本，以及家戶在新冠疫情期間建立較高水準的儲蓄。美國勞力市場也相當健康，2023年增加了將近300萬個工作機會。」

第二個理由是，企業的利潤率一直在改善，熟練地漲價，將高通膨的影響轉嫁出去給顧客。Casali指出，「中國加入世貿組織與科技進步，勞力市場供給增加，企業也能進入國外的就業市場，於是利潤率得以改善，支撐獲利成長。我們看到這個趨勢會繼續」。

Casali 表示，當市場如此高度集中於少數股票，和一個利定的主題，主要是人工智慧（AI），會產生的風險是，錯過其他的投資機會。標普500成份股裡的許多其他企業，去年一直都在掙扎。所幸若是前述的兩個因素能持續成為經濟動能，一些七雄以外的股票，有望今年開始參與這波漲勢。