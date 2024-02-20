聽新聞
test
0:00 / 0:00

新加坡機票 要變貴了

經濟日報／ 編譯季晶晶陳律安／綜合外電

為負擔永續航空燃料（SAF），新加坡政府計劃調高機票稅款，顯示航空業去碳化的努力將推高旅行成本。

彭博資訊報導，星國當局在19日舉行的航空峰會表示，費用將根據飛行時間長短、乘客艙等而有所區別。課稅是為了向航空公司提供資金，自2026年起，所有從新加坡起飛航班須在油箱中添加1%的SAF，到2030年，該比率將提高到3%~5%。

制定該計畫的新加坡民航局說，使用SAF是航空業去碳化的關鍵途徑，可貢獻約65%的減排量，目標是在2050年前實現碳中和目標。根據估算，航空業若要達標，尚須5兆美元的資本投資，旅客將至少負擔部分成本。國際航空運輸協會（IATA）理事長華許說，乘客無法逃避減碳支出。

在2026年，從新加坡飛往曼谷的經濟艙票價可能因為此一稅款增加3星元（2.20美元），飛往倫敦則將加價16星元。SAF的價格約是傳統航空燃油的三到五倍，當前供應量僅能滿足一小部分的產業需求。SAF業者埋怨，產品有無買方承接充滿了不確定性。

新加坡 機票 民航局

延伸閱讀

執行涉外交流 國防部副部長徐衍璞出席新加坡航展

紅髮艾德與林俊傑夢幻合唱中文歌 觀眾驚喜、感動

梅西之亂 港議員︰再挑骨頭恐變傻瓜 倡聚焦讓港活起來

亞洲首間LV巧克力專門店 進駐新加坡濱海灣金沙

相關新聞

15億美元 美晶片補助 金援格芯

美國晶片法案的第三筆補助款得主出爐，拜登政府19日宣布，將給予美國最大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）1...

陸傾銷貨物 美出聲警告

英國金融時報（FT）報導，華盛頓已經警告北京，如果中國大陸試圖以在國際市場傾銷貨物的手段，解決其產能過剩問題，美國及其盟...

與三女子生11個小孩 馬斯克相信聰明的人要多生

特斯拉（Tesla）與太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），不但是世界首富，也因獨特的家庭觀念而聞...

打保守牌 美國企業憂公司股價大跌 財測對業績展望持謹慎態度

美國企業又交出新一季的亮眼財報，推動標普500指數回到紀錄水準，但企業高層大多對業績展望抱持謹慎態度，不敢輕易提出太樂觀...

美企財測 不敢太樂觀

美國企業又交出新一季的亮眼財報，推動標普500指數回到紀錄水準，但企業高層大多對業績展望抱持謹慎態度，不敢輕易提出太樂觀...

打壓音樂串流對手遭歐盟調查 蘋果面臨5.3億美元罰款

蘋果因被指控在其平台上打壓Spotify等音樂串流對手，遭到歐盟監管機關調查，預估將面臨近5億歐元（5.39億美元）罰款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。