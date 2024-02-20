新加坡機票 要變貴了

為負擔永續航空燃料（SAF），新加坡政府計劃調高機票稅款，顯示航空業去碳化的努力將推高旅行成本。

彭博資訊報導，星國當局在19日舉行的航空峰會表示，費用將根據飛行時間長短、乘客艙等而有所區別。課稅是為了向航空公司提供資金，自2026年起，所有從新加坡起飛航班須在油箱中添加1%的SAF，到2030年，該比率將提高到3%~5%。

制定該計畫的新加坡民航局說，使用SAF是航空業去碳化的關鍵途徑，可貢獻約65%的減排量，目標是在2050年前實現碳中和目標。根據估算，航空業若要達標，尚須5兆美元的資本投資，旅客將至少負擔部分成本。國際航空運輸協會（IATA）理事長華許說，乘客無法逃避減碳支出。

在2026年，從新加坡飛往曼谷的經濟艙票價可能因為此一稅款增加3星元（2.20美元），飛往倫敦則將加價16星元。SAF的價格約是傳統航空燃油的三到五倍，當前供應量僅能滿足一小部分的產業需求。SAF業者埋怨，產品有無買方承接充滿了不確定性。