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德企錢進美國 規模創高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

德國企業去年投資美國規模創下歷史新高，反映美國經濟強勁，租稅獎勵誘人，另一方面也顯示德國和該國最大貿易夥伴中國大陸的條件相對惡化。

根據英國金融時報（FT）子公司fDi Markets彙整的數據，德企去年宣布在美國投資的承諾金額，達到創新高的157億美元，高於前年的82億美元，也遠高於去年承諾對中國大陸的投資額59億美元。

外國對美承諾的金額，德國在新建投資或擴大投資均占約15%，高於前年的6%。如此投資盛況，正值拜登政府通過通膨削減法和晶片法的頭一年，兩法提供超過4,000億美元的抵稅優惠、貸款和補貼，旨在重建美國製造業並加快能源轉型。

去年，德企在美宣布185個投資案，其中73個在製造業。最大的是福斯（VW）旗下Scout Motors電動車子公司在南卡20億美元投資案。不過，併購和其他形式的股權投資並不在fDi Markets所追蹤的統計之列。

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