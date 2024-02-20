15億美元 美晶片補助 金援格芯

美國晶片法案的第三筆補助款得主出爐，拜登政府19日宣布，將給予美國最大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）15億美元擴產晶片，以強化本土供應鏈，為該法案至今最高撥款額。

據格芯與美國商務部的初步協議，該公司將在紐約州馬爾他（Malta）打造新的半導體生產工廠，並要擴大在紐約州馬爾他和佛蒙特州伯靈頓的現有生產。與此同時，政府還將提供16億美元的聯邦優惠貸款。

白宮國家經濟委員會主管布蘭納德（Lael Brainard）說：「今日的投資，將藉由擴大衛星和太空通訊等晶片的國內生產，來保護國家安全。」參議院多數黨領袖舒默說，這是晶片法案至今最高額的初步補助。據商務部，格芯的擴產項目將創造逾1萬個工作機會。

圖／經濟日報提供

商務部長雷蒙多說，格芯馬爾他工廠的擴建，將確保通用汽車（GM）等汽車供應商和製造商，能取得穩定的晶片供給。格芯和通用汽車本月9日已宣布了長期協議，通用將能取得美國製的處理器，避免晶片短缺導致工廠停產的事件重演。

雷蒙多並說，格芯馬爾他的新廠將生產美國目前尚未生產的高價值晶片。而整修後的伯靈頓工廠，將是美國第一家能夠大量生產次世代氮化鎵（GaN）矽晶片的工廠，此種晶片可用於電動車、電網和智慧機。

晶片法案先前兩筆補助款的金額較小，商務部去年12月公告英國航太系統（BAE Systems）的美國子公司將獲3,500萬美元補助，上月又表示微晶片科技（Microchip）將獲1.62億美元。

雷蒙多說，未來幾個月將宣布更多補助對象。晶片業高層表示，預料拜登3月7日發布國情咨文前，將發布重大補助；台積電和三星電子預料也將在補助清單上。

晶片法案包含390億美元直接補助，與750億美元的貸款和貸款擔保，但發放過程緩慢。據傳英特爾正與拜登當局商討逾100億美元的補助，倘若成真，將是此一法案迄今的最高額補助。英特爾正在擴建美國工廠，包括計劃中的俄亥俄廠，該廠可能是全球最大的晶圓廠。該公司說，擴廠速度部分取決於政府補助金額。