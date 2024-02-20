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打壓音樂串流對手遭歐盟調查 蘋果面臨5.3億美元罰款

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
蘋果被指控在其平台上打壓Spotify等音樂串流對手，遭歐盟監管機關調查，預估將面臨近5億歐元（5.39億美元）罰款。歐新社
蘋果被指控在其平台上打壓Spotify等音樂串流對手，遭歐盟監管機關調查，預估將面臨近5億歐元（5.39億美元）罰款。歐新社

蘋果因被指控在其平台上打壓Spotify等音樂串流對手，遭到歐盟監管機關調查，預估將面臨近5億歐元（5.39億美元）罰款，這將是蘋果首次遭到歐盟開鍘。

彭博資訊報導，據知情人士表示，歐盟監管機關已認定蘋果違反競爭規定，因阻撓其音樂服務競爭對手告知用戶，在蘋果App Store外存在更便宜的購買方式，將對蘋果處以約5億歐元罰款。

蘋果回應時引用先前聲明表示，「App Store已幫助Spotify成為歐洲最大音樂串流服務」。歐盟執委會則拒絕置評。

報導指出，歐盟競爭執委薇絲塔格已把透過罰款和監管行動來擺脫科技大廠支配，訂定為其核心策略。她先前已對Google開罰逾80億歐元罰款，並要求蘋果繳回涉嫌從愛爾蘭獲得的130億歐元不公平減稅額。

蘋果也面臨來自個別歐盟會員國的壓力。該公司2020年因為反競爭行為，遭到法國開罰11億歐元，雖然上訴後罰款金額已減為3.72億歐元。

歐盟 罰款 音樂

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