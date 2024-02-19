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2023年南韓存儲晶片出口額同比下降28.9% Q4同比環比雙增長

集微網／ 集微網

過去一年，全球存儲晶片市場經歷了「嚴寒」之後的觸底反彈，存儲市場從去年下半年開始逐步回緩。全球存儲看韓國，愛集微通過數據詳細解讀韓國存儲晶片出口狀況，分析存儲晶片市場趨勢，發佈《韓國半導體海關進出口-存儲晶片出口額》。

2023Q4出口額同環比均上升

據韓國海關總署數據，2023年1-12月，韓國存儲晶片總出口額為438.94 億美元，同比下降28.9%；出口重量為3674噸，同比上升0.9%；均價同比下降29.6%。

12月份，存儲晶片出口額為53.15億美元，同比上升56%，環比上升24.7%；出口重量為371噸，同比上升13.6%，環比上升22.2%；均價同比上升37.4%，環比上升2%。

從季度來看，2023年第四季度出口額為133.26億美元，同比上升23.4%，環比上升20.7%；出口重量為951.8噸，同比2022年第四季度基本持平，環比上升0.3%；均價同比上升23.4%，環比上升20.3%。

回顧過去四個季度，從2023年第一季度起，出口額連續增長；出口重量第二季度比第一季度有大幅增長，第二季度之後浮動較小；出口均價方面從第二季度起連續上升。

韓國產業通商資源部1月1日發佈的數據顯示，2023年12月半導體出口額達到110億美元，同比大幅增長21.8%。韓國半導體出口自2022年8月以來一直持續下降，但2023年11月出現反彈，增幅達12.9%，標志著時隔16個月出現好轉，連續兩個月正增長。存儲晶片出口也呈現上升的態勢。

價格周期上漲 市場逐漸復甦

從近十年韓國存儲晶片的出口價格趨勢看，出口晶片重量波動較為平穩，出口總額的波動基本與價格波動成正比，且價格波動呈周期性變化，變化周期約3-4年。

從下圖中可以看出，2023年下半年開始，價格周期已經觸底，出口價格逐步回升。

據DRAMexchange數據，近幾個月，DRAM存儲晶片的現貨平均價也止住跌勢，趨於平穩且出現小幅上漲趨勢。

半導體 均價

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