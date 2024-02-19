快訊

喊請辭是「想很久的決定」 楊寶楨哽咽落淚、感謝柯文哲栽培

首例本土麻疹現蹤！春節曾去這家藏壽司 羅一鈞籲用餐者注意

年代旅遊400多萬包機款未付 他擬提假扣押...林大鈞求情喊「大哥多幫忙」

若大陸以傾銷解決產能過剩問題 美警告將偕盟友採取行動

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華盛頓警告，如果大陸試圖在國際市場傾銷電動車、太陽能板、鋰電池等貨物，以解決產能過剩問題，美國將採取行動。路透
華盛頓警告，如果大陸試圖在國際市場傾銷電動車、太陽能板、鋰電池等貨物，以解決產能過剩問題，美國將採取行動。路透

英國金融時報報導，華盛頓已經警告北京，如果中國大陸試圖以在國際市場傾銷貨物來解決其產能過剩問題，美國及其盟國將採取行動。

美國財政部的兩名高階官員表示，美國財政部負責國際事務的次長尚博 （Jay Shambaugh）最近率領代表團訪華時，向中國大陸分管經濟事務的副總理何立峰明確表達此一憂慮。

他說：「我們擔心中國大陸工業支援政策和總經政策更側重供應，而不考慮需求來自何處，這將造成產能過剩，最終衝擊全球市場。」

美國最擔心先進製造業，特別是清潔能源部門，例如電動車、太陽能板、鋰電池等。

尚博說，他強調了不僅美國關注此事而已，中國大陸不該把美方或其他國家的反應視為「意外之舉」。

歐盟去年對中國大陸電動車業發起反補貼調查。歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）上周六表示，歐盟準備使用貿易工具來解決中方不公平的貿易做法。

一位官員表示，華府盼望北京嚴肅面對問題。他補充說，美國財長葉倫今年稍晚訪問北京時，這個問題會是議程重點。葉倫本月稍晚到巴西聖保羅會晤G20國家財長時，預料也將提及中國大陸產能過剩問題。

但中方官員指出，美國降低通膨法使其進口中國大陸鋰電池和電動車的成本高昂。一些專家也說，去年中國近三分之一的電動車出口是美商特斯拉上海廠生產的車。

北京 美國

延伸閱讀

威懾中國、北韓 港媒：美國近半航母全駛向西太平洋

Toyota對美國工廠再投資13億美金 擴大電動車生產線

全球純電車和PHEV銷量去年飆升69% 近期熱潮卻悄悄有變化?

拜登政府傳放寬廢排規定 放慢2030年前衝刺電動車銷量計畫

相關新聞

德國企業轉進美國 去年對美承諾投資創新高

英國金融時報報導，德國企業去年投資美國規模創下歷史新高，反映美國經濟強勁，租稅獎勵誘人，另一面也顯示德國和德國最大貿易夥...

若大陸以傾銷解決產能過剩問題 美警告將偕盟友採取行動

英國金融時報報導，華盛頓已經警告北京，如果中國大陸試圖以在國際市場傾銷貨物來解決其產能過剩問題，美國及其盟國將採取行動。

泰經濟成長速度遜於市場預期 泰銖升值幅度縮小

泰國去年第4季經濟成長增速低於預期，因全球需求疲軟損害出口，而消費可能因為遊客支出減少而受影響。

通膨還是太強 摩根士丹利放棄建議做多美國5年期公債

美國消費者和生產者物價表現強勁，導致美債大幅下跌，摩根士丹利因此放棄做多美國5年期公債的建議 ，改採中性的立場。

貝萊德等多家基金看好日股將是日銀超寬鬆退場大贏家

全世界最大資產管理公司貝萊德公司（BlackRock）日本主動投資部門負責人Yue Bamba預測，日本股市很可能成為日...

任天堂股價重摔8% 受Switch 2傳延後至明年消息拖累

任天堂股價今天盤中重挫超過8%，先前有報導傳出，任天堂延後遊戲主機Switch第二代機款的發表時間，要等到明年年初才會上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。