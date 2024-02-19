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美股今晚不開盤！因為要慶祝他生日 美債市也休一天

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美股、美債市場今晚因總統日休市一天。路透
美股、美債市場今晚因總統日休市一天。路透

美國股市、債市今天（19日）將休市一天，原因是美國適逢國定假日「總統日」。

「總統日」最初是要紀念美國國父、第一任總統華盛頓生日（1732年2月22日），直到現在，在美國聯邦政府行事曆上，此日仍被標註為華盛頓誕辰，但後來這一天被用來紀念擔任過美國總統的人。

總統日總是會落在2月的第三個星期一，今年落在2月19日。許多企業、辦公室、機構和銀行都會關閉，學校也會停課。

金融市場方面，紐約證交所、那斯達克和債券市場也會在總統日這一天全都關閉。交易會在周二（2月20日）恢復如常。

不過，美國多數商店在總統日這一天通常會開門營業，甚至還會趁此推出促銷活動。根據RetailMeNot的說法，折扣最大的類別通常包括冬季服裝、居家裝飾用品和流行配件。

生日 美國 華盛頓

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