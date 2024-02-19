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美股市勁揚 重創黑天鵝ETF

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

原先設計要從美股災難受惠的「黑天鵝」指數型基金（ETF），如今反而因為美股大漲而陷入災難，一些ETF價值銳減99%。

美國一些設計是要承擔所謂「黑天鵝」事件衝擊的ETF，近來都因為美國經濟意外強韌、股市屢創新高，遭逢龐大損失。

Simplify尾部風險策略ETF從2021年9月推出以來，已損失99.8%，16日表示將清算。該ETF的資產已從1.1億美元萎縮到約200萬美元，即便經過整合20股為一股的反向分割，價值卻還是雞蛋水餃股的水準。管理該ETF的Simplify資產管理公司拒絕評論。

另一檔策略類似的Cambria尾部風險ETF，從2017年推出以來已損失46%，資產從近5億美元的高點，掉到9,000萬美元。

新冠疫情侵襲、烏克蘭戰爭推升通膨、美國「暴力升息」等事件，讓這類策略看似能有所斬獲，但股市卻都展現韌性，標普500指數已從2022年低點彈升超過40%，衝擊這些ETF每個月的績效。

晨星研究服務公司評等長普塔克指出，在市場處於上行趨勢時，尾部風險策略表現不佳。

ETF 美國 風險

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