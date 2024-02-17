美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

繼周二出爐的消費者物價指數（CPI）報告之後，16日公布的美國1月生產者物價指數（PPI）升幅也比預期大，令投資人憂慮通膨可能彈升，美股應聲下挫。通膨怪獸果真反撲了？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼16日在紐約時報部落格撰文表示，通膨或許並未反彈，是「元月效應」導致通膨看似回溫。

克魯曼重申，不該過度解讀單月數據，尤其是1月的數據。還記得嗎？2023年1月的數據也顯示物價勁揚，但那並不預告全年通膨很糟糕，事實上，去年元月傳出通膨壞消息後，接下來一整年都呈現通膨減緩（ disinflation）趨勢。

據克魯曼研判，今年1月通膨數據比預期高，反映的是「元月效應」，因為眾多企業傾向在年初重訂未來一年的產品與服務價格。勞工部勞動統計局（BLS）對此知之甚詳，因此對外公布的季節性調整數據應該已把「元月效應」納入考量。但一些觀察家，特別是高盛團隊，認為BLS的季節性調整做得不夠，以致於1月數據的訊噪比（訊號雜訊比）可能異常得高。

克魯曼採用一種方法降低雜訊：檢視亞特蘭大聯邦準備銀行發布的企業通膨預期調查，以了解美國企業預料未來一年成本增幅多大。這項調查預測未來通膨的趨勢向來相當準確，而且，若是通膨即將回溫，企業理應察覺才對。最新調查在1月中旬進行，結果顯示，受訪者對未來一年的通膨預期延續下降趨勢。

當然，也不能因此遽下斷語。但克魯曼認為，1月通膨數據反映的很可能是統計上的雜訊，而不是標誌著通膨減緩走勢果真脫離軌道。