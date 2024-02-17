彭博：英特爾洽談美政府補助 金額逾100億美元

彭博資訊引述知情人士報導，美國拜登政府正在與英特爾（Intel）討論金額超過100億美元的補助案，如果順利談成，將成為美國政府致力晶片在美製造政策下，目前為止的最大金額補助。

消息來源說，英特爾的補助案將包括直接補助與融資貸款。目前協商討論仍在進行之中。

美國政府獎勵補助全球頂尖晶片廠在美國本土製造晶片，資金也正是有這兩大來源，根據2022年的晶片法案，提供390億美元基金，做為直接補助；貸款與貸款擔保的基金則有750億美元。

彭博採訪晶片廠補助執行機關美國商務部，以及英特爾，他們都拒絕評論。

英特爾股價因為這個消息，在周五盤後交易一度上漲約1.5%。周五一般交易收盤則是下跌1.23%至43.51美元。今年截至周五收盤，英特爾股價跌了13%。

消息人士表示，目前還不清楚英特爾商討中的補助金額當中，直接補助與貸款的分配比重。每家申請補助的公司，會有自己特定的貸款額度與條件。

美國商務部至今已宣布兩項金額較小的補助案，商務部長雷蒙多上周說，未來六到12周將有「更大的案件宣布」。

英特爾現正在俄亥俄州建造投資規模200億美元的晶片廠，另在亞利桑那州擴廠也準備投資200億美元，新墨西哥州的投資則有35億美元。

自從總統拜登上任以來，全球晶片公司已經宣布赴美投資的金額逾2,300億美元。拜登政府的目標是，至少在2030年以前，在美國境內建立兩個先進製程聚落。