OpenAI完成員工售股交易 最新估值達860億美元
紐約時報、彭博資訊周五報導，OpenAI允許員工售股，已經完成一項股權交易，這家當紅的人工智慧（AI）公司最新估值因而達到860億美元（約新台幣2兆6959億元），成為全球價值最高的科技新創公司之一。
知情人士透露，這次股權交易由創投公司Thrive Capital領導，讓OpenAI員工將能夠兌現他們所持有的公司股票，與傳統為公司籌資的方式不同。
OpenAI與Thrive Capital都未回應置評請求。
據了解，這項股權交易原定去年就要進行，不料去年11月突然發生執行長奧特曼遭董事會革職的事件，奧特曼不久後就被重新聘請，OpenAI也重新指派董事。員工售股交易於是延遲到最近才完成。。
彭博指出，除了這次員工售股，OpenAI也在討論新一輪募資計畫。這輪募資預期會再將推升公司估值，達到1,000億美元以上。
OpenAI一年多前因為推出聊天機器人ChatGPT爆紅，並引領出現今這波AI熱潮。OpenAI做為業界領導公司，去年營收估逾16億美元，今年有望達到50億美元。早已是重要投資人的微軟（Microsoft），已同意加碼130億美元投資。
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