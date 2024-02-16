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被潑了兩盆冰水！Fed降息時點延後 美股為何還頻頻創新高？

被潑了兩盆冰水！Fed降息時點延後 美股為何還頻頻創新高？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
過去一個月來，美國股市被潑了兩大盆冰水，讓市場覺醒聯準會（Fed）啟動降息時點將往後延，標普500指數卻還是屢仆屢起，2024年迄今已11度創新高。路透
過去一個月來，美國股市被潑了兩大盆冰水，讓市場覺醒聯準會（Fed）啟動降息時點將往後延，標普500指數卻還是屢仆屢起，2024年迄今已11度創新高。路透

過去一個月來，美國股市被潑了兩大盆冰水，讓市場覺醒聯準會（Fed）啟動降息時點將往後延，標普500指數卻還是屢仆屢起，迅速回彈，15日收盤漲上5,029.73點，為今年來第11次創新高。究竟這種韌性從何而來，難道市場不再在乎何時降利率了嗎？

巴隆周刊（Barron's）報導，短短一個月內，市場對Fed首次降息時點的預期一再延後，從3月延到6月。然而，標普500指數在這段期間內照樣攀升5.5%，更破天荒漲破5,000點大關，看來還會繼續漲。15日（周四）傳出零售銷售下滑的消息，是少數支持Fed早點降息的經濟數據，又把標普500指數再往上推一把。

最近美股上攻途中遭遇兩大路障。先是Fed主席鮑爾在元月貨幣決策會後的發言燒熄市場對3月開始降息的希望，然後是本周二出爐的通膨數據比預期高，都預示Fed將推遲降息時機，標普500指數在那兩天應聲下挫，跌幅都超過1%，但都在兩天內反彈並收復失土。

投資人16日又面對降息時程延後的現實。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克15日表示，Fed並不急著降息，因為美國勞動市場強健，而且「經濟成長孔武有力」，加上企業信心回升，在在強化Fed耐心等待適當時機的論據。波斯提克也表示，還不能放心確定通膨會滑向Fed的2%目標。

波斯提克是今年有投票權的Fed決策官員，他的看法當然重要。但股市可能很快就會對他的這番話釋懷。

何時啟動降息儘管懸而未決，但關鍵是：只要Fed下一步是降利率，經濟成長和企業盈餘仍有韌性，市場目前已心滿意足。

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