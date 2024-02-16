超乎市場預期！美國1月PPI年升0.9% 美元走揚、美股期指翻黑

美國1月生產者物價指數（PPI）上升的速度比市場預期快，凸顯通膨壓力仍揮之不去，對聯準會（Fed）降息的預期澆冷水，拖累標普500期指16日盤前由紅翻黑，下跌逾0.1%，美元指數則跳升0.3%。

勞工部16日公布，1月PPI年增0.9%，高於市場預期的0.6%，月增幅為0.3%，也比預期的0.1%高。

剔除糧食與能源的1月核心PPI，年比則躍升2%、月生0.5%，均超出預期。

根據本周公布的各項數據，美國上月通膨比預期熾熱，重燃通膨升溫疑慮。金融市場預估Fed可能在上半年降息，但時機點仍不明朗，在3月或5月降息的押注間擺盪。部分經濟學家則認為，基於勞動市場依舊緊俏，傾向Fed會在6月降息。