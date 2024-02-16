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日股飆上34年新高！半導體概念股帶頭 接近歷史最高峰

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本股市日經指數16日早盤飆至34年來新高。 歐新社
日本股市日經指數16日早盤飆至34年來新高。 歐新社

日本股市指標日經225指數今（16）日早盤一開，飆上34年新高，創1980年代後期泡沫經濟爆裂以來最佳表現。

日經225指數一度勁揚1.85%，觸及38,865.06點，超越後泡沫經濟時代的高點38,188.74點。今年到目前，日經指數已大漲14%。

成份股更廣的東證指數也上漲1.1%至2620.53點。

現在日經指數距離史上最高、1989年12月時的38,957.44點，已經不遠。

日本股市受到前夜美股收高的鼓舞，寄望美國聯準會（Fed）未來幾個月內就將開始降息，因為最新的美國零售數據下滑程度大於預期。

今日早盤日經成份股中，漲幅前段班股票包括：愛德萬測試（上漲4.91%）、東京威力科創（4.74%）、力森諾科（4.32%）等半導體概念股。

指數 日本 美國

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