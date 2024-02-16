快訊

南韓貨船駛往中國途中沉沒！船身左傾超過25度 船上11人獲救

下跪道歉也沒用！網紅晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

開工日誰還賠？全網點名「他們最慘」 苦主現身：你大漲我大賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蜜月期結束？蘋果Vision Pro爆退貨潮 外媒曝「關鍵主因」

中央社／ 台北16日電
外媒指出，部分買家與Vision Pro的「蜜月期」已經結束，開始陸續退貨，主要問題在於舒適度不足。美聯社 美聯社
外媒指出，部分買家與Vision Pro的「蜜月期」已經結束，開始陸續退貨，主要問題在於舒適度不足。美聯社 美聯社

蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro上市後，不少人拍攝開箱影片或實際上街使用，掀起話題。不過外媒指出，部分買家與Vision Pro的「蜜月期」已經結束，開始陸續退貨，主要問題在於舒適度不足。

科技新聞網站The Verge報導，蘋果官網允許買家在14天內退貨，對於Vision Pro首批買家而言，已接近退貨期限，過去幾天可以看到越來越多用戶在社群網站上發文說，準備退貨這款要價約3500美元（約新台幣11萬元）的頭戴式裝置。

報導指出，舒適度問題是使用者決定退貨Vision Pro的最主要原因，有用戶提到這款裝置導致頭痛或頭暈，也有人抱怨裝置配重偏向前方。

The Verge產品經理奧托拉尼（Parker Ortolani）認為，使用Vision Pro可能導致他的眼球血管破裂（aburst blood vessel），其他用戶也提到眼球充血類似問題。不過報導強調，平心而論，過去幾年所有虛擬實境（VR）設備用戶都曾經發生眼睛乾澀和充血問題。

奧托拉尼補充說，儘管Vision Pro使用起來如同他想像般的神奇，但即使短時間配戴也相當不舒服，問題出在重量和頭帶設計，這讓他想使用這款裝置，卻又害怕戴上它。

在社群平台Reddit有用戶表示，如果在Vision Pro上沒有足夠的遊戲、娛樂性不足，或是不用Vision Pro從事生產力工作，就沒有留下它的理由。

The Verge指出，許多決定退貨的使用者也說，希望試試看第2代Vision Pro，目前很難看出早期嘗鮮者的意見將如何影響Vision Pro的發展。

Vision 使用者 社群

延伸閱讀

蘋果警鐘響起？巴菲特公司減持股票 背後可能原因曝

龍年行大運 股市提早發紅包

股神減持蘋果 加碼石油股

男子全口植牙 花160萬元終於能咬蘋果

相關新聞

不顧零售銷售數據疲軟 美股漲多跌少

美國商務部公布1月零售銷售較去年12月下滑0.8%，降幅超乎預期，儘管零售數據疲軟，投資人情緒仍樂觀，華爾街股市主要指數...

華爾街同業都在裁員…小摩逆勢招人

摩根大通（小摩）計劃今年增聘人手，因看好撮合交易、美國財富管理、國際零售銀行業務等所有領域都有機會，和其他華爾街競爭對手近月裁員數千人的趨勢形成鮮明對比。

2024年經濟成長前十名排行榜 非洲國家將成亮點

非洲在2023年面臨了經濟逆風，但部分表現出色的國家正為這塊黑暗大陸點亮希望之光。根據國際貨幣基金（IMF）的資料，2024年全球經濟表現最佳的前十名國家中，將有六個來自撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）地區...

日股飆上34年新高！半導體概念股帶頭 接近歷史最高峰

日本股市指標日經225指數今（16）日早盤一開，飆上34年新高，創1980年代後期泡沫經濟爆裂以來最佳表現。

影／OpenAI 將能生成影片了 宣布推 AI 新品「Sora」 輸入文字就能產生影像

人工智慧（AI）知名新創公司OpenAI介紹公司新的AI系統，可基於使用者鍵入的文字，生成逼真的影片。這令OpenAI成...

蜜月期結束？蘋果Vision Pro爆退貨潮 外媒曝「關鍵主因」

蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro上市後，不少人拍攝開箱影片或實際上街使用，掀起話題。不過外媒指出，部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。