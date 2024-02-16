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OpenAI傳出開發網路搜尋產品 Google母公司Alphabet股價嚇跌4%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI傳正開發網路搜尋產品。該服務料將與Google正面競爭。路透
OpenAI傳正開發網路搜尋產品。該服務料將與Google正面競爭。路透

矽谷科技新聞刊物The Information援引一位不願透露姓名的知情人士報導，ChatGPT的母公司OpenAI正在開發一款部分採用微軟Bing的網路搜尋產品。該服務料將與Google正面競爭，Alphabet股價周四盤中一度挫低3.6%。

投資人一直很擔心Alphabet的競爭對手推出A的I服務會對Google搜尋業務構成風險，Google賣出的數位廣告是Alphabet的最大營收來源。儘管投資數十億美元在OpenAI且在去年將ChatGPT功能納入Bing，但微軟迄今為止尚未在市占率上取得進展。

Baird分析師Colin Sebastian表示，OpenAI搜尋產品給Alphabet帶來的風險「不大」，新創公司想打造出具有挑戰實力的競爭對手並非易事。

他撰寫研究報告指出：「要做好搜尋極具挑戰性，Google多年來以優質搜尋成果擊退許多競爭對手。替代的搜尋引擎可能必須比Google更厲害，才能真正改變用戶行為，就算對OpenAI來說，這也是一大挑戰。」

Alphabet OpenAI 風險

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