快訊

陸船事件衝擊兩岸 金門憂大陸不認禁、限制水域線

吸血鬼與龍之子：德古拉伯爵的歷史原型

北東部今短暫雨轉涼！明起五天晴 上看30度高溫

國際油價漲逾1% 金價重新站上2,000美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周四（15日）上漲，因整體市場的風險偏好回升，促使交易人士重回原油市場，蓋過了國際能源署（IEA）對需求成長放緩預測的利空影響；金價周四上漲，因疲軟的美國零售數據影響美元和公債殖利率走低，市場聚焦聯準會官員談話，以尋找降息時間表的線索。

油價漲逾1%

布蘭特原油4月期貨15日收漲1.26美元，漲幅1.5%，結算價報每桶82.86美元；WTI西德州原油3月期貨上漲1.39美元，漲幅1.8%，結算價報78.03美元。

美元指數下跌約0.3%，此前數據顯示美國1月零售銷售降幅超過預期。交易人士表示，美元走軟使得油價對海外買家來說更加便宜，鼓勵基金經理逢低買入。

不過， IEA周四表示，全球石油需求增長正在失去動力，到2024年需求成長速度將放緩至每日122萬桶，約為去年增幅的一半。這限制了油價進一步上漲。

英國和日本這兩大主要經濟體開始陷入衰退的消息，也不利油價。

金價收漲 重新站回2,000美元大關之上

現貨金價15日收盤報每英兩2,004.40美元，上漲0.6%。

紐約獨立金屬分析師Tai Wong表示：「黃金多頭抓住零售銷售數據意外疲軟的機會，帶動金價重新升至2,000美元上方。」

美元指數擴大跌幅，指標10年期公債殖利率下滑，使非孳息的黃金對海外買家更具吸引力。

現在市場焦點是周五將公布的生產者物價指數（PPI）數據。本周稍晚，至少還有三位聯準會官員將發表談話。

鈀金漲1.9%，至每英兩952.49美元。周三，鈀金因空頭回補而大漲逾8%，重新恢復了對白金的溢價。

指數 油價 金價

延伸閱讀

00687B進場好時機出現？ 公債殖利率再度走揚、降息仍不再聯準會考慮範疇

龍年春節遇上情人節 黃金買氣大爆發、龍元素受青睞

OPEC樂觀展望需求前景 國際油價上揚

金龍年駕到 金價拚再創高

相關新聞

日本經濟規模淪全球第4 矢板明夫曝可能原因：排名不重要

根據經濟日報報導，日本滑落為全球第...

不顧零售銷售數據疲軟 美股漲多跌少

美國商務部公布1月零售銷售較去年12月下滑0.8%，降幅超乎預期，儘管零售數據疲軟，投資人情緒仍樂觀，華爾街股市主要指數...

美元連兩天走貶 日圓回升、擺脫150日圓匯價

美元周四（15日）連續第二個交易日走貶，因美國公布的零售數據低於預期，不過，總體經濟數據穩健，不太可能阻止美國聯準會在6...

蘋果警鐘響起？巴菲特公司減持股票 背後可能原因曝

最新申報文件顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司上季減持蘋果公司股票，乍看下，此舉對這個科技巨人來說又是一大打擊，一些人可能...

美股收漲 標普500再創新高 道瓊漲近350點

美股三大指數周四（15日）收漲，標普 500指數收盤創下歷史新高，數據顯示美國零售銷售降幅超過預期，使得市場對聯準會（F...

OpenAI想集資7兆美元自建晶圓廠 奧特曼是在癡人說夢？

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）意圖建立一個工廠網路來生產AI晶片，據傳他正在合作夥伴尋求籌集高達7兆美元的資金，新建一座尖端晶片工若以平均200億美元的額度計算，7兆美元大概可以蓋出大約350座晶圓廠。 業界認為這一切根本不符邏輯，半導體不只有需求周期的問題，也沒有足夠的人力和能源來執行，奧特曼的7兆美元野心若非是嚴重誇張，就是為了某個更遠大目標拋出的煙幕彈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。