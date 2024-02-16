國際油價漲逾1% 金價重新站上2,000美元

國際油價周四（15日）上漲，因整體市場的風險偏好回升，促使交易人士重回原油市場，蓋過了國際能源署（IEA）對需求成長放緩預測的利空影響；金價周四上漲，因疲軟的美國零售數據影響美元和公債殖利率走低，市場聚焦聯準會官員談話，以尋找降息時間表的線索。

油價漲逾1%

布蘭特原油4月期貨15日收漲1.26美元，漲幅1.5%，結算價報每桶82.86美元；WTI西德州原油3月期貨上漲1.39美元，漲幅1.8%，結算價報78.03美元。

美元指數下跌約0.3%，此前數據顯示美國1月零售銷售降幅超過預期。交易人士表示，美元走軟使得油價對海外買家來說更加便宜，鼓勵基金經理逢低買入。

不過， IEA周四表示，全球石油需求增長正在失去動力，到2024年需求成長速度將放緩至每日122萬桶，約為去年增幅的一半。這限制了油價進一步上漲。

英國和日本這兩大主要經濟體開始陷入衰退的消息，也不利油價。

金價收漲 重新站回2,000美元大關之上

現貨金價15日收盤報每英兩2,004.40美元，上漲0.6%。

紐約獨立金屬分析師Tai Wong表示：「黃金多頭抓住零售銷售數據意外疲軟的機會，帶動金價重新升至2,000美元上方。」

美元指數擴大跌幅，指標10年期公債殖利率下滑，使非孳息的黃金對海外買家更具吸引力。

現在市場焦點是周五將公布的生產者物價指數（PPI）數據。本周稍晚，至少還有三位聯準會官員將發表談話。

鈀金漲1.9%，至每英兩952.49美元。周三，鈀金因空頭回補而大漲逾8%，重新恢復了對白金的溢價。