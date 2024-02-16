日股站上38,000點

儘管日本上季經濟意外陷入衰退，東京股市日經225指數15日依然靠著晶片類股領頭上攻，上漲1.2%，以38,157點作收，改寫34年新高價位，且為1990年1月11日以來首度收盤站上38,000點。

日本企業財報表現良好，加上公司治理改善，吸引投資買盤進場。半導體與機械相關類股領漲，引領日經225指數15日收盤一舉跨越38,000點門檻，且正逐步挨近歷史最高紀錄─1989年12月締造的38,915點。

2024年初迄今，日經225指數漲幅達14%，光在過去五個交易日就四度刷新34年新高紀錄。

分析師指出，外國投資人踴躍買進，押注日本經濟與企業新一波成長蓄勢待發。中國大陸經濟減速，大陸市場資金轉向日本尋求獲利機會，也為日股漲勢推波助瀾。

晶片類股15日漲勢強勁，光是東京威力科創、愛德萬測試和信越化學三檔股票，就聯手把日經225指數推升逾220點。

市場觀察家紛紛看漲日股前景。瑞穗證券市場策略師倉持靖彥說：「最近公布的今年度（至3月止）企業盈餘整體表現強勁，可能比目前的預測更佳，明年度獲利可望進一步成長。過去一個月來，股價在公司財報表現優異支撐下飆漲，（日經指數）距漲上新高紀錄近在咫尺。」