黃仁勳身價增至652億美元

在輝達（Nvidia）市值14日收盤首度超越Google母公司字母（Alphabet），登上全美市值第三高公司後，凌厲漲勢也讓執行長黃仁勳的財富身價增至652億美元，超微（AMD）執行長蘇姿丰的財富也隨人工智慧（AI）話題熱炒而暴增至12億美元，顯示AI熱潮不僅主導股市，也是全球最富裕人士今年累積更多財富的主因。

依據彭博資訊，輝達股價14日收盤上漲2.5%，市值增至1.825兆美元，超越字母的1.821兆美元。輝達因此登上全美市值第三高的上市公司、全球市值第四高，下一個目標是市值約2兆美元的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）。

不過，輝達市值距離市值一哥微軟、二哥蘋果仍有1兆美元以上的差距。

受惠於AI晶片需求強勁，輝達股價一路高歌猛進，過去12個月大漲222%，今年來上漲近49%、市值狂增6,020億美元，連帶使黃仁勳財富暴增。彭博億萬富豪指數的資料顯示，黃仁勳的身價已增至652億美元，全球排名第21。

全球前500大富豪裡，有30人的部分財富要歸功於彭博全球AI指數（Bloomberg Global Artificial Intelligence Index）所追蹤公司的股價漲勢，這些人今年來的持股已帶動淨資產增加1,240億美元，占彭博億萬富豪指數財富增加總額的96%。

蘇姿丰、Meta執行長祖克柏及美超微（Super Micro Computer）共同創辦人梁見後等人都是贏家，蘇姿丰財富過去一年來倍增至12億美元，梁見後身價今年來暴增兩倍到62億美元，戴爾公司創辦人戴爾（Michael Dell）身價飛升也有部分原因在於戴爾和博通的AI布局。

一些富豪也間接受益，例如，軟銀集團創辦人孫正義今年淨資產增加37億美元，因為安謀財報顯示AI支出提振該公司銷售後，安謀股價在三個交易日裡上漲近一倍。軟銀持有安謀90%的股份。