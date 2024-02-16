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金磚國百萬富豪將激增
最新報告顯示，在未來十年內，金磚國家的百萬富豪人數有望激增85%，增速遠高於其他國家集團，顯示新興市場後勢看俏。
根據投資移民顧問業者恒理（Henley & Partners）與全球財富情報公司New World Wealth編製的報告，金磚國家可供投資的財富共45兆美元，目前可動用資產逾百萬美元的人數為160萬，而這個人數將在未來十年大增85%。
New World Wealth財富分析師亞莫利斯說，金磚國家百萬富豪人數將大增85%的預期，與任何國家集團或地區相比，都是最高的成長幅度。相較下，截至去年12月，可投資資產達110兆美元的七大工業國集團（G7），未來十年的百萬富豪增幅則為45%。
恒理執行合夥人和東南亞主管沃列克說，金磚國家正在挑戰全球秩序，有望成為G7等國際組織的有力競爭對手。
其中，印度的財富成長幅度將最為顯著，在2033年前，當地人均財富預料將激增110%，其次是沙烏地阿拉伯的105%，阿聯同期則可望成長95%、中國大陸和衣索比亞分別為85%與75%。過去十年，中國民間財富增長92%，成為金磚國家的領頭羊，同期印度的財富增幅為85%、阿聯為77%。至於南非和伊朗等其他金磚國家，自2013年來百萬富豪人數不增反減。
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