快訊

罕病律師陳俊翰逝世 王志安寫公開信道歉：我的歉意再也無法抵達

下跪道歉畫面曝光！晚安小雞認「都是編造的」 阿鬧吐拍片最終計畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本為何輸給德國 變成全球第四大經濟體？背後有這兩個原因

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本去年GDP總額輸給德國，變成了全球第四大經濟體，主因於日圓貶值和其老化、減少的人口。美聯社
日本去年GDP總額輸給德國，變成了全球第四大經濟體，主因於日圓貶值和其老化、減少的人口。美聯社

最新數據顯示，日本去年已把全球第三大經濟體的寶座輸給德國，成為了第四名，經濟也在上季陷入衰退，而導致這個結果的原因，就在於日圓貶值，以及該國人口持續老化並下滑。

英國衛報報導，日本內閣府15日表示，去年未經通膨調整的名目國內生產毛額（GDP）成長1.9%，但以美元計算後，規模是4.2兆美元，落後給德國的4.5兆美元。

這將是日本繼十多年前把第二名讓位給中國大陸後，再度排名滑落，而原因之一是日圓兌美元匯率過去兩年大幅貶值。當出口商把獲利匯回國內時，日圓貶值將會侵蝕其獲利。日圓兌美元匯率在過去兩年貶值近20%，其中去年貶值了7%。

同時，雖然日本和德國一樣，都是資源匱乏、人口老化，且重度倚賴出口的國家，但日本的勞動力緊俏狀況比德國還嚴重，並正在解決低出生率問題上面臨困難。

日本政府鼓勵民眾多生小孩的成效不彰，意味著日本的長期勞動短缺預料將會惡化，儘管該國正引進破紀錄數量的外籍勞工。

東京大學經濟學教授岡崎哲二表示，最新數據反映了日本國勢減弱的現實，可以預料日本在全球經濟的占比將會下滑。他說：「舉例來說，幾年前，日本引以為豪的是擁有強大的汽車業。但隨著電動車出現，連這項優勢也受到撼動。」

然而，排名下滑似乎不太可能就此中止。國際貨幣基金（IMF）表示，在大量且不斷增長的年輕人口支撐下，印度經濟預料將在2026年超越日本，並在隔年超越德國。

日經新聞在最近一篇社論中表示，日本在提升自身的成長潛力上已經失敗，經濟學家將此困境歸因於人口結構的危機。

日經表示：「這個情況應該被視為一道警鐘，來加速不被重視的經濟改革。」

德國 日本 通膨

延伸閱讀

日本過譽景點有哪些？「這名景點」狂被點名：超浪費時間

5大支柱被點名！ 日股上演「華爾街夢幻劇本」 謝金河：會讓全球投資專家跌破很多眼鏡

相關新聞

日本為何輸給德國 變成全球第四大經濟體？背後有這兩個原因

最新數據顯示，日本去年已把全球第三大經濟體的寶座輸給德國，成為了第四名，經濟也在上季陷入衰退，而導致這個結果的原因，就在...

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）近來正悄悄加碼一檔或多檔股票，並且連續第二季尋求美...

先進晶片技術遭美卡脖子！美媒曝大陸解方：可能從「這技術」突圍

美國對中國發展先進晶片技術「卡脖子」，使得中國無法購買及製造最強大的晶片，但美媒報導，中國正朝發展小晶片（Chiplet...

倫敦證交所：全球碳市場價值去年達29.7兆新高

倫敦證券交易所集團（LSEG）分析師表示，全球二氧化碳排放許可（即碳權）交易市場金額在去年達8810億歐元（約新台幣29...

定義模糊？何為「中國大陸公司」成難題 華爾街投行傷透腦筋

美媒華爾街日報報導，因中美監管機構相互衝突的要求越來越多下，華爾街投行面臨如何定義「中國公司」的難題，並迫使投行尋找中國...

開箱試Vision Pro！祖克柏說自家Quest更好 馬斯克沒被圈粉

蘋果公司（Apple）本月2日正式發售的最新產品——混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro，許多科技名人陸續使用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。