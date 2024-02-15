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倫敦證交所：全球碳市場價值去年達29.7兆新高

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
倫敦證券交易所集團（圖）分析師表示，全球二氧化碳排放許可（即碳權）交易市場金額在去年達8810億歐元（約新台幣29兆7000億元）新高，較前一年成長2%。圖／路透社資料照
倫敦證券交易所集團（圖）分析師表示，全球二氧化碳排放許可（即碳權）交易市場金額在去年達8810億歐元（約新台幣29兆7000億元）新高，較前一年成長2%。圖／路透社資料照

倫敦證券交易所集團（LSEG）分析師表示，全球二氧化碳排放許可（即碳權）交易市場金額在去年達8810億歐元（約新台幣29兆7000億元）新高，較前一年成長2%。

路透社報導，許多國家地區都已推出排放權交易系統（ETS）為二氧化碳排放定價，同時鼓勵企業投資低碳技術，以幫助達成氣候目標。

倫敦證券交易所集團發布的「2023年碳市場回顧」（Carbon Market Year in Review 2023）指出，全球排放市場的交易量約為125億公噸，與2022年相差不遠，但歐洲和北美等幾個市場的價格創紀錄，推高整體價值。

全球金額最高的碳市場歐盟ETS去年價值約為7700億歐元（約新台幣26兆元），較前一年成長2%，占全球總值87%。

歐盟ETS的碳權價格在去年2月創下超越100歐元的歷史新高，但由於產業買家和能源產業的需求疲軟，碳權價格從高點一路滑落到年底。這種跌勢延續至今年，基準合約價格已跌破每噸60歐元。

報告寫道：「歐洲短期內的經濟成長預計仍將維持疲弱，可能導致許多歐盟ETS所涵蓋產業領域的需求近一步下滑。」

報告指出，英國ETS的價值下降22%至364億歐元（約新台幣1兆2270億元），價格平均約為每噸65歐元，較2022年的平均價格低約34%。

北美的主要強制性碳交易市場價格去年則創下歷史新高，西部氣候行動聯盟（Western Climate Initiative,WCI）達每噸39美元，區域溫室氣體倡議（RegionalGreenhouse Gas Initiative, RGGI）超過15美元。

這份報告還提到，中國的全國碳排放交易體系價格在去年10月達到2023年新高的80.51人民幣。

北美市場總值為714億歐元（約新台幣2兆4076億元），中國市場值23億歐元（約新台幣775億元）。

台幣 歐盟 碳排放

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