瑞薩出60億美元併軟體商Altium 比Autodesk談崩的交易高50%

車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）同意斥資91億澳元（近60億美元）收購軟體公司Altium，這是迄今為止日商對澳洲上市公司最大的一筆併購交易。

瑞薩周四發表聲明說，將過銀行貸款和現金，以每股68.50澳元的現金價收購Altium股份，比Altium周三收盤價51.26澳元溢價33.6%，該股周四上午盤中立即應聲飆漲28.6%到65.91澳元。Altium在澳洲雪梨上市，但總部設在美國聖地亞哥。

瑞薩是車用和功率半導體的主要供應商，與豐田汽車、日產汽車和本田汽車的關系密切，但一直在大力發展利潤更豐厚的嵌入式處理器。該公司2021年斥資60億美元收購英國Dialog Semiconductor公司，後來因為市場對於將半導體整合到日益複雜產品的需求增加，一直想擴展進入軟體服務領域。

Altium的軟體被Bang & Olufsen和Leica Geosystems等公司用來設計多種設備的印刷電路板，該公司2021年7月以價格太低為由拒絕了加拿大商Autodesk近40億美元的收購邀約後，股價一路走高。