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達里歐大買Nvidia 橋水基金上季加碼輝達持股超過450%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
億萬富豪達里歐（Ray Dalio）成立的橋水基金去年底對輝達（Nvidia）持股增加458%。路透
億萬富豪達里歐（Ray Dalio）成立的橋水基金去年底對輝達（Nvidia）持股增加458%。路透

全球規模最大避險基金橋水（Bridgewater）14日公告的文件顯示，去年年底它對輝達（Nvidia）持股增加458%，同時還增持「美股七雄」中的其他股票，包括Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta與蘋果。

由億萬富豪達里歐（Ray Dalio）成立的橋水基金，對全球估值最高的晶片製造商輝達的持股增至268,489股，也就是加碼了買了22萬股。截至去年12月底，這些持股部位的價值為1.33億美元。

輝達股價今年來已大漲47%，根據彭博資訊彙編數據，Nvidia股價14日收盤上漲2.5%，市值達1.825兆美元，追過Alphabet的約1.821兆美元，成為美國市值第三大公司。

橋水還買進大約50萬股Alphabet，在第4季末對該公司總持股量達到200萬股，價值2.86億美元；另外增持Meta至666,059股，少少新買進蘋果1,109股，對微軟的持股大致維持在197,732股。

「美股七雄」是指蘋果、微軟、Alphabet、Meta Platforms、特斯拉、亞馬遜和輝達。

避險基金和其他機構投資者必須在每季末提交一份被稱為13-F的公告文件，揭露持股情況。雖然這些文件的內容只能顯示過去一季的操盤動向，不能顯示當前的持股部位或放空部位，但它們是了解這類通常是維持低調不公開的基金投資組合的少數管道之一。

Alphabet的股價今年上漲4%，Meta飆升33%。特斯拉和蘋果今年分別下跌24.6%和5%。

另外，橋水上季還買進更多製藥大廠禮來（Eli Lilly）的股票，增持25.56萬股，總持股達317,586股。禮來是熱門減重新藥的製造商之一，今年來股價大漲了29%。

Alphabet 特斯拉 避險

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