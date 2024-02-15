快訊

龍年開紅盤！台股躍騰568點站上18,600點 台積電開盤勁揚63元站上7字頭

恭喜！熊熊大年初一迎愛女出生 醫師讚「很漂亮」

早晨財經速解讀／通膨頑固 美債難解套？

美元回落 日官員示警後日圓止貶 比特幣跳漲4%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

美元周三（14日）從三個月高點回落，投資人在上一交易日走強後進行盤整；日圓波動率下降，日本官員警告說，當局準備好在必要的情況下干預市場，以遏制匯率快速波動。

美元指數下滑0.26%，報104.69，此前曾觸及104.97的三個月新高。

美元兌日圓貶值0.15%，至150.58日圓，距離周二觸及的三個月高點不太遠。日本主管匯率事務的最高層級官員們周三對匯市進行口頭干預。自今年年初以來，美元兌日圓已累計升值約10日圓。

日本財務大臣鈴木俊一說，政府正密切關注外匯市場，尤其是美元/日圓，並補充說「快速波動對經濟來說是不可取的。」日本財務省財務官神田真人稍早也表示，如有必要，日本將對外匯市場採取適當行動。

另一方面，美國1月通膨數據使得市場對聯準會今年首次降息的時間押注延後到年中。期貨市場還預期今年將降息三次，每次25個基點，低於兩周前預估的五次降息。

瑞銀駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov說：「美元走強現在是阻力最小的路徑。我們認為現在還不是這些走勢消退的時候。但事情可能會很快發生變化，周四我們將迎來零售銷售數據。不過我們預計又將是一份強勁的報告，這應該會支持美元走強。」

歐元兌美元周三升值0.17%至1.0727美元。

歐元區第4季就業人數較前一季成長0.3%，年比成長1.3%，高於市場預期。數據還顯示，歐元區2023年第4季度國內生產毛額（GDP）與上季持平，較2022年同期成長0.1%。

在加密貨幣方面，比特幣跳漲4.1%，至51,612美元，創2021年12月以來新高，突破52,000美元。

外匯 日本 財務

延伸閱讀

中職／郭俊麟許願畫上大笑臉 餅總排他重返日本有期待

六款日本+台灣的養樂味道有什麼不同？一次喝給你看 包括最紅的日本限定養樂多1000

CPI上揚超預期 3大指數狂跌 Fed降息將不確定

台積電熊本廠今年量產 專家：全球布局重要據點

相關新聞

巴菲特的波克夏開始賣蘋果股票了 上季減持1% 大賣派拉蒙

「股神」巴菲特的波克夏（Berkshire Hathaway）公司上季減持蘋果股票1%，賣出1,000萬股，但蘋果持股部位仍居其投資組合第一位。同在去年第4季，波克夏大幅賣出派拉蒙（Paramount Global），訊息揭露後，派拉蒙股票在周三盤後交易大跌近7%。股神的公司同期間也持續降低惠普（HP）等公司的持股。

Nvidia登全美第三大公司！超車亞馬遜一天後就趕過Alphabet

輝達（Nvidia）漲勢猛烈似無可擋，這家晶片巨擘的市值在超越電商龍頭亞馬遜（Amazon）的第二天，再將搜索巨擘Alp...

達里歐大買Nvidia 橋水基金上季加碼輝達持股超過450%

全球規模最大避險基金橋水（Bridgewater）14日公告的文件顯示，去年年底它對輝達（Nvidia）持股增加458%...

保時捷、賓利、奧迪共數千輛被扣在美港口 因含被禁陸製零件

英國金融時報報導，大約1,000輛保持捷、數百輛賓利，以及數千輛奧迪車被扣在美國港口，因為母公司福斯的一位供應商被控採購...

美元回落 日官員示警後日圓止貶 比特幣跳漲4%

美元周三（14日）從三個月高點回落，投資人在上一交易日走強後進行盤整；日圓波動率下降，日本官員警告說，當局準備好在必要的...

油價跌逾1%因美油庫存大增 鈀金狂飆8% 金價持平

國際油價周三（14日）下跌逾1%，受美國原油庫存大增影響；金價仍在每英兩2,000美元大關下方徘徊，此前美國通膨率報告令...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。