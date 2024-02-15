美元回落 日官員示警後日圓止貶 比特幣跳漲4%

美元周三（14日）從三個月高點回落，投資人在上一交易日走強後進行盤整；日圓波動率下降，日本官員警告說，當局準備好在必要的情況下干預市場，以遏制匯率快速波動。

美元指數下滑0.26%，報104.69，此前曾觸及104.97的三個月新高。

美元兌日圓貶值0.15%，至150.58日圓，距離周二觸及的三個月高點不太遠。日本主管匯率事務的最高層級官員們周三對匯市進行口頭干預。自今年年初以來，美元兌日圓已累計升值約10日圓。

日本財務大臣鈴木俊一說，政府正密切關注外匯市場，尤其是美元/日圓，並補充說「快速波動對經濟來說是不可取的。」日本財務省財務官神田真人稍早也表示，如有必要，日本將對外匯市場採取適當行動。

另一方面，美國1月通膨數據使得市場對聯準會今年首次降息的時間押注延後到年中。期貨市場還預期今年將降息三次，每次25個基點，低於兩周前預估的五次降息。

瑞銀駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov說：「美元走強現在是阻力最小的路徑。我們認為現在還不是這些走勢消退的時候。但事情可能會很快發生變化，周四我們將迎來零售銷售數據。不過我們預計又將是一份強勁的報告，這應該會支持美元走強。」

歐元兌美元周三升值0.17%至1.0727美元。

歐元區第4季就業人數較前一季成長0.3%，年比成長1.3%，高於市場預期。數據還顯示，歐元區2023年第4季度國內生產毛額（GDP）與上季持平，較2022年同期成長0.1%。

在加密貨幣方面，比特幣跳漲4.1%，至51,612美元，創2021年12月以來新高，突破52,000美元。