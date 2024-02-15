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Nvidia登全美第三大公司！超車亞馬遜一天後就趕過Alphabet

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達周三收盤市值達到1.825兆美元，登上全美第三大公司，落後微軟和蘋果。路透
輝達周三收盤市值達到1.825兆美元，登上全美第三大公司，落後微軟和蘋果。路透

輝達（Nvidia）漲勢猛烈似無可擋，這家晶片巨擘的市值在超越電商龍頭亞馬遜（Amazon）的第二天，再將搜索巨擘Alphabet甩在身後。

根據彭博資訊彙編數據，Nvidia股價周三收盤上漲2.5%，市值達1.825兆美元，追過Alphabet僅上漲0.6%後大約1.821兆美元的市值，這是史上首見有硬體製造商市值高過Google母公司。輝達因此登上全美第三大公司（落後微軟和蘋果，兩者市值分別為3.04兆和2.84兆美元），同時也成為全球第四大公司，下一個目標是市值約2兆美元的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）。

拜對AI晶片的強勁需求所賜，Nvidia股價一路高歌猛進，過去12個月大漲222%，光今年來有上漲近49%且市值狂增6,020億美元。

Nvidia訂2月21日公布財報。市場預期會再次繳出亮麗業績，但門檻已提高。 

與此同時，Nvidia周三在填寫美國證券交易委員會規定的13F表格裡，揭露握有安謀（Arm）、SoundHound AI以及生技業者Recursion Pharmaceuticals等公司的股份，讓外界得以一窺這家晶片巨擘的投資策略。2020年，Nvidia曾想以400億美元的價碼併購安謀，但遭遇監管部門干預導致交易破局，後來安謀在2023年上市，而2016年以320億美元買下安謀的軟銀集團目前仍持有多數股權。

SoundHound生產用於音訊識別的AI軟體，Nvidiat對該公司有持股的消息傳出後，SoundHound股價於周三尾盤飆升達55%。Nvidia在2017年被列為SoundHound投資人 。

以美元計，Nvidia的安謀持股金額最大，達1.473億美元。Recursion的持股價值為7,600萬美元，SoundHound則為 367萬美元。Nvidia也披露對醫療成像開發商Nano-X Imaging和自駕公司TuSimple Holdings有金額較低的持股。

Alphabet 安謀 電商

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