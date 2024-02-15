蘋果最資深設計師將退休

在蘋果任職最久的資深工業設計師安德烈（Bart Andre）即將離職，代表這個曾由蘋果前設計總監艾夫（Jony Ive）領導的團隊幾乎徹底換血，以往能直接向艾夫報告的資深設計師，差不多全走光了。

彭博資訊報導，知情人士透露，1992年加入蘋果的安德烈，本月告訴同事，他將要退休。艾夫團隊協助打造了蘋果產品過去30年的美學，安德烈是艾夫時期少數留任至今的設計師之一。

安德烈被認為是艾夫在蘋果時的左右手。並在艾夫接班人韓奇（Evans Hankey）去年走人後，協助管理設計團隊。安德烈也是持有最多蘋果專利的人士之一。

這是該設計團隊近幾個月來的最新離職案，頂尖設計師伯恩斯（Colin Burns）、青柳勝太（音譯）、羅素-克拉克（Peter Russell-Clarke）都在去年底出走。蘋果軟體設計團隊的多名資深人員也示意，計劃在近期離開。

蘋果的工業設計與使用者界面團隊，目前都由營運長威廉斯（Jeff Williams）管理，威廉斯在2019年艾夫離職後出任營運長，並在韓奇離開後直接管理工業設計團隊。

知情人士說，營運人員出馬管理設計和創新團隊，令部分員工心生不悅。削減成本的措施也增添騷動。