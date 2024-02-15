格芯上季營收獲利失色

晶圓代工公司格芯（GlobalFoundries）上季營收與獲利雙雙下滑，顯示有些客戶仍在清理過剩庫存，其他客戶則棄格蕊而轉向更先進的製程技術。

格芯去年第4季營收年減12%至18.5億美元，落在預估目標區間18.3億美元至18.8億美元範圍內，大致符合預期。不計一次性項目的調整後盈餘為每股64美分，低於一年前的1.44美元，但位於預測目標區間53至64美分的區間範圍內，且高於華爾街共識預測每股58美分。

終端市場客戶，像是通訊基礎設施和資料中心業者，近來致力降低現有晶片庫存，以致需求縮減。

格芯財務長霍利斯特說，新冠疫情相關的供應鏈問題，加上去年一連串升息，導致半導體需求「下降周期拖長」，但如今半導體產業開始見到終端市場客戶的庫存降低，預料庫存去化將持續到第2季末。

分析師指出，超微、高通等客戶棄用格芯較不先進的節點技術、轉向更尖端的個位數節點製程，也讓格芯處於劣勢。

格芯2023全年營收下滑9%至73.9億美元，全年調整後盈餘為每股2.23美元，不如2022年的3.11美元。