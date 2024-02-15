SONY示警 看淡PS5銷量

日本Sony集團上季獲利超出市場預期、營收創新高，旗艦遊戲機PlayStation 5在年底購物旺季售出820萬台。然而，Sony以終端需求疲軟為由，調降PS5到今3月底止的全年銷售量預測，並警告遊戲部門業務可能放緩。

Sony在去年12月止的年度第3季（上季）營收達到3.75兆日圓（249億美元），營業利益為4,633億日圓，都優於市場預期。

Sony上季的遊戲機銷售依舊強勁，共賣出820萬台PS5，高於去年同期的710萬台，使今年度以來的銷量達到1,640萬台。Sony遊戲部門營收上季年增16%至1.4兆日圓，營業利益卻年減26%至861.4億日圓，主因是促銷導致來自硬體的虧損擴大，以及第一方遊戲的銷售下滑。

Sony調降今年度的PS5銷量預測，從原先的2,500萬台下修至2,100萬台。顧問公司Kantan Games創辦人托特（Serkan Toto）表示：「Sony在宣傳、綑綁銷售和折扣做了很多嘗試，但銷售目標從一開始就太過宏偉。PS5銷售最終可能落在2,200~2,300萬台。」

由於預期硬體銷售下滑，Sony也調降今年度遊戲部門營收預測至4.15兆日圓，整體營收預期預估將增加12%至12.3兆日圓，預期增幅也小於前估的13%。該公司預期遊戲機銷售將從明年度開始逐步下滑，且明年度沒有發售任何大型遊戲續作的計畫。

客戶包括蘋果iPhone的Sony影像感測器部門，則是財報亮點之一，上季營業利益躍增18%至997.1億日圓。台積電上周宣布興建熊本二廠，Sony也是合夥廠商之一。

Sony也宣布將透過公開上市部分股票，分拆其金融服務事業，預計在2025年10月上市。Sony金融服務部門上季營收躍增逾1,100%至3,117億日圓，主因是保險業務營收提升。

另據日經產業新聞14日報導，Sony和本田汽車（Honda）的合資公司Sony Honda Mobility，正計劃在2025~2030年間推出三款電動車，以在美國和特斯拉競爭。這當中包含一款轎車、一款運動休旅車（SUV），以及一款小型車，時間點分別在2025年、2027年和2028年以後。

報導指出，這家合資公司在擴大產品陣容的同時，也計劃強化其開發結構，1月已開始招募跳槽的工程師，計劃擴大一倍員工人數至約500人。