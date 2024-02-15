日本標售主權氣候轉型債券

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

日本14日標售全球首見的主權氣候轉型債券，作為幫助日本工業減碳同時繼續維持成長的融資工具，需求暢旺，因為發債殖利率低於常規公債。日本政府寄望藉由發行這些所謂的「GX債券」，確保支持發展電池或先進晶片等新興技術的資金無虞。

日本財務省14日賣出8,000億日圓（53億美元）的10年期日本氣候轉型債券，殖利率為0.74%，低於同期普通公債的0.75%殖利率，這個價差反映所謂的「綠色溢價」，也就是環境債券成本會低於比普通票據。

但彭博資訊指出，這檔主權氣候轉型債券，因新穎而吸引強勁需求，日本計劃在未來十年內共發行20兆日圓（1,330億美元）的GX債券。除了14日先標售8,000億日圓的十年期債券，27日將再標售8,000億日圓的5年期債券。今年4月起的今年度預定將再發行1.4兆日圓的氣候轉型債券。日本寄望藉由發行轉型債券，在未來十年催化公共與民間投資逾150兆日圓。

彭博指出，海外發行轉型債券的腳步已陷入停滯，因投資人感到猶豫，不願將資金投入這類未針對特定環保案的債券，擔心透過這類債券所籌得的資金會被用來漂綠。

價差 日本 財務

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