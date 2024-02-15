殼牌：LNG需求看增五成

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
英國殼牌集團（Shell）14日發布展望，到2040年時，全球液化天然氣（LNG）需求估計將增加逾50%。（路透）
英國殼牌集團（Shell）14日發布展望，到2040年時，全球液化天然氣（LNG）需求估計將增加逾50%。（路透）

英國石油與天然氣巨人殼牌集團（Shell）14日發布展望報告預測，到2040年時，全球液化天然氣（LNG）需求估計將增加逾50%，主要受中國大陸工業需求從燃煤轉向天然氣，以及南亞與東南亞國家為追求經濟發展、擴大使用天然氣所驅動。

殼牌集團在2024年「全球LNG展望」報告中說，2023年全球LNG交易金額估計增加1.8%，從2022年的3.97億公噸增至4.04億公噸。同時，因俄羅斯切斷供應等因素導致的供應吃緊，使LNG市場行情與價格波動性持續高於歷史平均水準，限縮了經濟成長。

報告指出，日本、歐洲和澳洲等地的天然氣需求已在2010年代見頂，接下來北美洲預料也將在2030年、世界其餘地區在2040年觸頂。

報告指出，但此刻就全球整體而言，天然氣需求仍持續攀升，預估到2040年每年需求量將介於6.25億公噸至6.85億公噸，比原估用量將超過7億公噸的預測下修。

殼牌能源執行副總希爾說：「中國工業尋求削減碳排量，從燃煤轉向天然氣，可能驅動2020年代的LNG需求成長。」

希爾接著說：「由於中國以燃煤為主的鋼鐵業碳排量超過英國、德國和土耳其碳排量的總和，天然氣在因應世界一大碳排來源和當地空氣汙染上，勢必扮演不可或缺的角色。」

殼牌報告寫道：「在接下來的十年，南亞與東南亞部分地區的國內天然氣生產下滑，可能導致LNG需求激增，以應付這些經濟體燃燒天然氣的發電廠或工業的燃料需求。」

彭博行業研究顯示，殼牌擁有的天然氣液化及行銷資產稱冠全球能源業，滿足全球將近20%的需求。

全球去年LNG貿易小幅成長至4.04噸，主因為俄羅斯供應低落導致供給緊俏，阻礙進一步成長。殼牌表示，全球天然氣市場依然結構性寢俏，因為缺乏俄羅斯供應給歐洲的管線天然氣。

殼牌也說，LNG去年仍在歐洲的能源安全扮演「關鍵角色」，進口量類似於2022年的歷史新高水準，儘管當地整體天然氣需求下滑。

俄羅斯 東南亞

延伸閱讀

愛沙尼亞總理被控破壞歷史情感 遭俄打入通緝名單

【重磅快評】外交事務雜誌點明台灣能源脆弱危機

MLB／金鶯新老闆不只「鐵人」 NBA退役球星希爾也是股東

台中潭子一家3口一氧化碳中毒 父女嘔吐、母親口齒不清

相關新聞

SONY示警 看淡PS5銷量

日本Sony集團上季獲利超出市場預期、營收創新高，旗艦遊戲機PlayStation 5在年底購物旺季售出820萬台。然而...

殼牌：LNG需求看增五成

英國石油與天然氣巨人殼牌集團（Shell）14日發布展望報告預測，到2040年時，全球液化天然氣（LNG）需求估計將增加...

日本標售主權氣候轉型債券

日本14日標售全球首見的主權氣候轉型債券，作為幫助日本工業減碳同時繼續維持成長的融資工具，需求暢旺，因為發債殖利率低於常...

美頁岩油業整併 油價看漲

美國二疊紀頁岩石油產區正在經歷一場空前的整併潮，大型石油公司購併眾多小型業者，生產格局丕變，產量料將減少，油價上漲只是時...

美通膨壓力持續 降息恐延

美國公布的最新數據顯示美國通膨壓力依舊持續，市場認為聯準會啟動降息的時間可能會延後至七月，帶動美元指數來到三個月來新高，...

超車亞馬遜 輝達市值全美第4大

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）十三日寫下里程碑，收盤市值一點七八兆美元超越電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）的一點七五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。