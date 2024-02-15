殼牌：LNG需求看增五成

英國石油與天然氣巨人殼牌集團（Shell）14日發布展望報告預測，到2040年時，全球液化天然氣（LNG）需求估計將增加逾50%，主要受中國大陸工業需求從燃煤轉向天然氣，以及南亞與東南亞國家為追求經濟發展、擴大使用天然氣所驅動。

殼牌集團在2024年「全球LNG展望」報告中說，2023年全球LNG交易金額估計增加1.8%，從2022年的3.97億公噸增至4.04億公噸。同時，因俄羅斯切斷供應等因素導致的供應吃緊，使LNG市場行情與價格波動性持續高於歷史平均水準，限縮了經濟成長。

報告指出，日本、歐洲和澳洲等地的天然氣需求已在2010年代見頂，接下來北美洲預料也將在2030年、世界其餘地區在2040年觸頂。

報告指出，但此刻就全球整體而言，天然氣需求仍持續攀升，預估到2040年每年需求量將介於6.25億公噸至6.85億公噸，比原估用量將超過7億公噸的預測下修。

殼牌能源執行副總希爾說：「中國工業尋求削減碳排量，從燃煤轉向天然氣，可能驅動2020年代的LNG需求成長。」

希爾接著說：「由於中國以燃煤為主的鋼鐵業碳排量超過英國、德國和土耳其碳排量的總和，天然氣在因應世界一大碳排來源和當地空氣汙染上，勢必扮演不可或缺的角色。」

殼牌報告寫道：「在接下來的十年，南亞與東南亞部分地區的國內天然氣生產下滑，可能導致LNG需求激增，以應付這些經濟體燃燒天然氣的發電廠或工業的燃料需求。」

彭博行業研究顯示，殼牌擁有的天然氣液化及行銷資產稱冠全球能源業，滿足全球將近20%的需求。

全球去年LNG貿易小幅成長至4.04噸，主因為俄羅斯供應低落導致供給緊俏，阻礙進一步成長。殼牌表示，全球天然氣市場依然結構性寢俏，因為缺乏俄羅斯供應給歐洲的管線天然氣。

殼牌也說，LNG去年仍在歐洲的能源安全扮演「關鍵角色」，進口量類似於2022年的歷史新高水準，儘管當地整體天然氣需求下滑。