美通膨壓力持續 降息恐延

美國公布的最新數據顯示美國通膨壓力依舊持續，市場認為聯準會啟動降息的時間可能會延後至七月，帶動美元指數來到三個月來新高，國際黃金價格十三日跌破每盎司兩千美元關卡，是兩個月來首見，日圓兌美元匯率一度貶破一五○日圓兌一美元，全球債市也受到拖累，如今已完全抹除自去年十二月來啟動的漲勢。

美國十三日公布一月整體消費者物價指數（ＣＰＩ）較去年同期上升百分之三點一，高於預估的百分之二點九；剔除能源及食品後的核心ＣＰＩ年增百分之三點九，也高於預估的百分之三點七。

數據一出，壓抑市場對聯準會上半年啟動降息的預期，美國公債殖利率彈升，交易商減少押注七月以前聯準會就會降息。利率仍然維持在較高水準，對「無利（息）可圖」的黃金不利。

此外，美元指數因此跳漲至一○四點九六，創三個月新高，造成黃金對其他貨幣持有人而言更加昂貴。

國際金價十三日收盤下挫百分之一點三三至每盎司一九九三點一五，盤中最低逼近一九九○元，創兩個月來新低。昨天的亞洲盤則在兩千美元附近波動。

除了金價下跌，美元走強也拖累日圓走勢，日圓兌美元匯率因而自去年十一月以來再貶破一五○日圓兌一美元。而在日本央行官員口頭干預匯市後，日圓匯率持穩，昨天盤中升值百分之○點一三，報一五○點六一日圓。外匯顧問公司Klarity FX執行董事Amarjit Sahota說，一五二日圓是個要留意的關卡，在沒貶至一五二日圓之前，日本當局應該不會有任何干預動作。

目前市場的交易價格顯示，交易人士僅預期聯準會今年會降息三次，第四次降息的機率有如丟銅板。這符合聯準會預期降息三次的看法，相較之下，一個月之前，市場還預期聯準會今年會降息多達七次。投資人目前將關注焦點移至十五日公布的美國零售銷售數據，以及十六日的生產者物價指數（ＰＰＩ）。

此外，彭博資訊的一項全球債券指數今年來已經下跌百分之三點五，將去年十二月十二日以來的所有漲幅全部吐回。全球債市今年來走跌，因聯準會主席鮑爾和主要央行澆熄市場對各大央行最快三月迅速展開降息的預期。

ＴＤ證券駐新加坡高級利率策略師紐納哈表示，「一月ＣＰＩ是逆轉全局的一項因素。現在實實在在的風險是，價格壓力會重新開始轉高。聯準會不能忽視這點，這應該會讓債券有進一步下跌的動力」。