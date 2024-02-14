華爾街大多頭：3大理由美股將恢復漲勢 頭部尚未形成

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
華爾街知名多頭人士Fundstrat研究部主管Tom Lee認為，美國1月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，嚇得美股13日重挫是市場「反應過度」，基於三大理由，美股漲勢可望持續。路透
華爾街知名多頭人士Fundstrat研究部主管Tom Lee認為，美國1月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，嚇得美股13日重挫是市場「反應過度」，基於三大理由，美股漲勢可望持續。路透

元月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，嚇得美國股市13日重挫，有如「情人節大屠殺」提前一天。但華爾街知名多頭人士認為，是市場「反應過度」了，基於三大理由，美股漲勢可望持續。

MarketWatch報導，華爾街大多頭Fundstrat研究部主管Tom Lee說，股市賣壓將不了了之，並形容13日股市摔得鼻青臉腫是「反應過度」。

Lee說：「這就是美股2024上半年的頭部嗎？依我們之見，這不太可能。我們認為，這波拉回後，很快就會湧現買盤，也就是所謂『逢低買進』。」他也維持原先的看法，認為美股上半年走勢可能顛簸不平，令投資人備感煎熬。

這位大多頭的話值得採信嗎？Lee在2023年獨排眾議，翻空為多，預測標普500指數年底將收在4,750點，幾乎一語中的。他預估標普500指數2024年終目標價上看5,200點，是全華爾街數一數二高，他還認為太保守了些。

Lee在寫給客戶的報告中列出下列幾點理由，認為美股還會繼續上攻。

一、「觸及近期峰頂」的一個徵兆，是好消息出爐引爆利多出盡賣壓，但13日發布CPI的情況顯然不是如此。但他也認為，通膨下降走勢並未戛然而止。

二、仍有太多資金彈藥在場邊等著派上用場。這位策略師說：「買盤必須筋疲力盡，那正是2023年7月美股頭部形成的背後因素。相較之下，現在紐約證交所（NYSE）融資餘額水位仍低。這些數字必須暴增，才會標誌著近期的頭部。」

他說，截至12月底的融資餘額為7,000億美元，而最近的頂峰是在去年7月升至7,100億美元，緊接著股價就回跌11%。

貝萊德（BlackRock）主管去年11月曾說，約有4兆美元的資金晾在場邊伺機進場。

三、市場氛圍仍半信半疑。Lee說：「今天，對通膨、經濟和股市的疑慮仍言之鑿鑿。這不是形成近期頭部的條件。」

那麼，什麼才會形成頭部？Lee提醒投資人留意「好消息」 —- 「意思是總經數據傳出天大的好消息，那麼將引爆股市賣壓」。

指數 美股 華爾街

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