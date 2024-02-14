美EV均價較一年前低11% 但特斯拉Model 3增程版宣布調漲價格

根據美國知名的車輛鑑價機構Kelley Blue Book周二公布的數據，美國新電動車1月份的平均售價降至55,353美元，比2023年1月低了10.8%，但比去年12月均價53,611美元高出3.2%，後者是過去12個月裡最低的一個月。

Kelley Blue Book母公司Cox Automotive的高階主管Mark Strand表示：「過去一年，特斯拉帶頭降價，美國電動車的售價已大幅下降。」

電動車1月均價下滑，使得美國新車，無論是否為電動車，1月整體車價降至47,401美元，比2023年12月低2.6%，比2023年1月低3.5%。

銷量領先業界其他電動車款的特斯拉Model Y，價格在過去一年大跌約21%，從2023年1月的近6.3萬美元跌到2024年1月的不到5萬美元。

特斯拉執行長馬斯克周日在前身為推特（Twitter）的X平台上鼓吹2月購買Model Y可享有新折扣1,000元，指其為「不得不然」的製造業窘境。

投資人對特斯拉持續打價格戰感到憂心。特斯拉1月發布的2024年財測被認為太過模糊，並警告投資人，今年銷量成長可能放緩。該公司股價今年來已大跌26%，與標普500指數上漲約3%形成鮮明對比。

Kelley Blue Book指出，庫存增加和電動車銷售放緩導致部分電動車款的折扣增加。例如福斯電動休旅車ID.4先前的優惠相當於平均交易價格的6%左右，上月卻躍增至近17%。

但路透報導，特斯拉Model 3增程版（Long Range）周二調整在美國的售價，由原本的46,990美元小漲500美元或1%，拉高到47,490美元。