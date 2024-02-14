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不競選連任的美眾院對華鷹派蓋拉格 傳下周21日率團訪台

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
金融時報報導，美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）預計21日率團訪問台灣。路透
金融時報報導，美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）預計21日率團訪問台灣。路透

英國金融時報援引知情人士報導，美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）下周將與多位議員一起訪問台灣，在賴清德就任總統之前向他表達支持之意。

根據3名知情人士，這位對華鷹派的共和黨籍威斯康辛州眾議員將於2月21日抵台，而知情人士裡包括兩位台灣官員，他們預期他會率領一個由七名美國國會議員組成的代表團。

除賴清德之外，蓋拉格還將拜會新當選的立法院長韓國瑜。

蓋拉格的辦公室未予置評。但他最近曾在Hugh Hewitt播客節目上證實，計劃今春訪台。蓋格格上周宣布，他不會尋求連任，此舉受到部分美國企業歡迎，它們對於成為眾院中國問題特別委員會的審查目標愈發感到焦慮，該委員會近幾個月加強審查在中國大陸開展業務或進行投資的美國金融集團其他實體。

美國 議員 賴清德

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