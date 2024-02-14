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美CPI高於預期 恐延後降息
美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅都高於預期，顯示美國通膨依然黏著，至少未如市場預期般快速下降，不僅使聯準會（Fed）3月開始降息的機率更加渺茫，且降息時機可能進一步延後。美元指數13日盤中跳升0.4%，美元兌日圓升破150日圓，升抵三個月來最高。
美國勞工部13日公布，1月CPI月升0.3％，與去年12月升幅相同；年升3.1%，略低於去年12月的3.4%，但高於經濟學家預期的2.9%。
上月核心CPI月升0.4％，是八個月來最大單月升幅，高於市場預估；年比則攀升3.9%，升幅與12月相同，但也高於市場預測的3.7%。
經濟學者表示，核心CPI月升幅不減反增，顯示通膨依然黏著，通膨之役的「最後一哩」障礙重重；Fed已經明示3月不大可能降息，市場現在已經將預期的降息時機延後到5月；現在CPI並未持續下降，因此Fed首次降息的時機可能延後到6月。
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