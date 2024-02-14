美造紙廠 大搶舊紙箱

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
圖／經濟日報提供
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美國國內外的造紙廠正在瘋搶回收硬紙板，將其重新做成紙漿並製成新包材，這帶動了美國舊披薩盒和其他瓦楞紙箱價格上漲。

華爾街日報報導，舊瓦楞紙箱（OCC）價格在新冠疫情的電商風潮下曾一度飆漲，但當利率上升促使企業放緩下單速度並降低庫存時，2022年又出現暴跌。但在過去這一年，OCC價格再次上漲，美國有些地區價格甚至翻漲超過兩倍。

這波漲勢是美國新開了幾家造紙廠所致，這些造紙廠必須使用舊紙箱來製成新的箱板，供瓦楞紙箱使用，以及可以摺成穀物片盒和咖啡杯的紙板。

此外，紅海危機正帶來更大的壓力。這場危機已切斷歐洲舊紙箱運往亞洲造紙廠的航線，並促使亞洲地區的OCC買家改向美國購買原物料。分析師表示，這意味著美國西岸對回收紙箱的競爭將更加激烈。

箱板和紙板製造商都已指出，包括OCC在內的輸入成本上揚，是其他們近期調漲價格的原因。

據銳思（Fastmarkets RISI）的PPI漿紙周報，美國1月OCC平均離岸價為每短噸87美元，遠高於一年前的29美元。

漿紙周報編輯主任魯德表示，除了運輸成本外，造紙廠也正在為更乾淨、更仔細分類的回收紙板，付出比基準價格還高的金額。

造紙廠總共支付的成本，近來已比指標價還要高出一倍。

紙漿與造紙諮詢公司TTOBMA另指出，近來美國OCC價格最高的地區一直是在西岸港口，自2022年12月來已上漲約三分之一，達到每噸190美元；但全美漲幅最大的是在東南部地區，有些情況甚至達到每噸約150美元，是該地區造紙廠一年前支付價格的三倍多。

近期研究也顯示，美國的紙類回收並沒有做到接近百分百回收，尤其是一般家庭。

這意味著有許多廢紙最後並未重新送回到造紙廠，而是被送到垃圾掩埋場。

據顧問公司Circular Ventures和彭博行業研究的分析，每年估計有多達1,600萬噸的OCC最終送到垃圾掩埋場，回收率只有69%左右，遠低於其他行業。

美國 華爾街日報

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