快訊

美學者點名2028選總統 蔣萬安：初四人力銀行提前上班？

大學面試愛問思考性問題 自我介紹要「留下伏筆」

從衍生性商品反應來看 美債交易者終於不再跟Fed對著幹

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
隔夜指數交換（OIS）行情所反映今年12月降息次數。/擷自彭博
隔夜指數交換（OIS）行情所反映今年12月降息次數。/擷自彭博

美國公債交易商終於聽從市場最古老的訓誡：千萬不要跟聯準會（Fed）對著幹。

當Fed之前大幅升息期間，投資人一直誤判利率會升到多高，結果使他們在2022年公債重挫期間損失慘重。

去年初投資人認為銀行倒閉風波將迫使Fed停止升息，結果卻押錯寶。等到12月Fed主席鮑爾暗示升息已經結束時，投資人又賭貨幣政策將急轉彎，最快今年3月Fed就會開始降息，儘管Fed自己並未如此預測；然而現在投資人已逐漸學會聽話。

在衍生性商品市場，投資人已經開始預期Fed今年只會降息4碼，或最多5碼，只比Fed預測的3碼略多，而去年底時投資人曾預期今年將降息7碼，比Fed預測的降幅整整多出1個百分點。

當然，Fed預測的降幅也可能出錯；但投資人的預期與Fed官員同步，則至少不會對Fed的決策驚惶失措。如此一來，將能為金融市場提供一股穩定的力量，且可能使債市投資人連賠3年之後只會承受有限的風險。

紐約Penso顧問公司創辦人波格曼恩表示，「顯然我們已經接到Fed的訊息，了解他們將採取保險型的降息行動，因為他們看到通膨正在下降，因此準備降息，以免政策過緊，導致經濟停滯；「我認為市場現在已經做了適當的反應」。

Fed的政策方向，將繫於通膨是否持續下降，因此未來Fed的展望也可能改變。Fed主席鮑爾已經表示，他觀迎經濟堅實成長，只要不會加重消費者物價的壓力即可。勞工部將於15日公布元月消費者物價指數（CPI），經濟學者預測年升率為2.9%，是2021年3月以來最小升幅。

通膨持續下降，讓Fed能夠單單為了放鬆貨幣政策的約束力，就降低利率。這有助於為公債市場建立底部。目前市場普遍的共識是殖利率不大可能回升到去年的頂峰。

在這種氛圍下，上周財政部標售420億美元10年期公債時，才會出現強勁的需求。選擇權市場交易商目前賭公債殖利率將維持在穩定的區間內，以等待Fed首次降息行動；目前市場預期最快5月才會開始降息。

由於目前Fed與市場對今年預期降息幅度的差距並不大，因此基於Fed自己對降息幅度也不大確定，因此可能不會大幅改變自己的預測。

Fed 投資人 通膨

延伸閱讀

社論／紐約社區銀行爆雷 銀行危機重啟

鮑爾曝最快5月降息 低於市場3月預期…歐美股市收黑

摩根大通策略師克蘭諾維奇：降息次數少於市場預期

鮑爾對降息再澆冷水 美債投資人有人動搖有人逢低搶進

相關新聞

WSJ：AI開始威脅白領工作 沒有幾個行業能倖免

自動化改變製造業工作形態數十年之後，人工智慧（AI）正在轉變辦公室高階人員的就業格局。白領階層遭到裁員的消息接二連三，包...

東京威力科創大漲12%創新高 中國需求強勁提振財測

日本半導體設備製造商東京威力科創（( Tokyo Electron）股價今天盤中飆升至歷史新高，該公司先前調高全年財測，...

光通膨下降還不夠 Fed官員有新的降息門檻

美國去年通膨下降之速，令不少聯準會（Fed）官員相當意外，如今，他們有意給降息設下新的門檻，即物價壓力必須普遍回落。如此...

安謀股價又狂飆！僅三天漲了快一倍 AI題材利多未歇

晶片設計公司安謀（Arm）股價周一（12日）再度飆漲，連三天累計漲了接近一倍，因上周公布亮麗財報，顯示企業界的AI支出正...

輝達市值一度超越亞馬遜 成美國市值第四大公司

輝達（Nvidia）的公司市值周一（12日）在盤中短暫超越亞馬遜，象徵達到新的里程碑，反映AI晶片的強勁需求帶動這家晶片...

MSCI季度調整 剔除富邦媒 對台股無新增

MSCI明晟公布季度調整，全球標準指數納入24檔股票並剔除101檔，其中光是中國大陸股票便剔除了66檔，台灣的部分剔除富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。