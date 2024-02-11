快訊

腹中龍寶寶帶財！小夫妻刮中金龍獎300萬 老闆秒掏保險箱現金

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這三國收到小費會生氣

驚險畫面曝光！新北夫妻駕車直衝對向車道 撞壞電杆翻覆

龍年買氣加乘！分析師估眾利多因素力拱 金價可望再創新高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
分析師預期，在買氣熱絡及多重有利因素支撐下，金價易漲難跌，2024年可望再創新高。路透
分析師預期，在買氣熱絡及多重有利因素支撐下，金價易漲難跌，2024年可望再創新高。路透

對全球華人來說，「龍」象徵強勢、幸運和繁榮，而在農曆新年期間饋贈亮閃閃的金飾，更有「金龍獻瑞」的吉祥寓意。分析師預期，在買氣熱絡及多重有利因素支撐下，金價易漲難跌，2024年可望再創新高。

MarketWatch報導，BullionVault研究部主管艾許表示，金價今年即使下跌，可能也跌得不深。

金價守穩在每英兩2,000美元以上

艾許指出，地緣政治緊張使央行購金買盤持續不輟，加上中國大陸金融與經濟展望疲軟激起家庭買黃金避險需求，使金價在每英兩2,000美元以上找到強力支撐。

道瓊市場數據顯示，紐約黃金期貨9日（上周五）跌9.2美元（跌幅0.5%），以每英兩2,038.70美元收盤，一周來金價跌0.7%。

自12月中以來，黃金期貨價格就一直持穩於每英兩2,000美元重要心理價位之上。GoldSeek.com總裁史平納認為，金價目前正蓄勢待發，未來數月可望衝上新高價位。

諸多因素有利金價2024再創巔峰

史平納說：「光是從一般的市場信心指標，看不出金價正接近空前紀錄高峰。」他指出，金價漲勢往往鬼鬼祟祟悄悄啟動，「一步步穩穩邁入紀錄高點領域，然後多頭走勢才以最精彩刺激的階段壓軸」。

他認為，在金市放空者將「眼睜睜看著金價跌勢擴大的夢想幻滅，轉變成有利多方的空頭回補買盤，進而開啟觸動金價飆升的多個開關」。

Libertas財富管理集團總裁庫斯更舉出，一連串因素聚集，可能合力在今年稍後把金價拱上空前新高峰。這些有利金價上攻的因素包括：聯準會（Fed）可望降息、美元走軟，以及買黃金避險的需求在全球經濟展望不明之際後繼有力。

央行、大陸購金需求居高不下

投資人預期Fed不久將調降利率，使金價在去年12月底漲上紀錄高點。但分析師另指出，在戰爭的背景下，尤其中東緊張情勢詭譎多變，尋求資金避險港灣的需求將使金價有撐。

史平納說：「地緣政治緊張與衝突日益擴散。風險日增，這已促使多個金磚國家（BRICS）一再加碼增添黃金準備。」

同時，來自中國大陸的黃金需求仍強，在農曆春節期間尤其旺盛。艾許說，中國大陸是首屈一指的金礦開採國、黃金最大進口國，最大的央行購金買家，家庭購金需求量也最大，在農曆新年期間金飾和黃金投資需求尤其熱絡。

他說預期，從中國農曆年需求盛況來看，金價在龍年可能改寫新高紀錄。

避險 金價 龍年

延伸閱讀

跨境詐騙難防 刑事局：追回血汗錢把握黃金48小時

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15％

1月國際油價漲近6% 金價跌1.3%但穩守2,000美元之上

WGC：黃金需求將再創高

相關新聞

華爾街大多頭：標普500逢龍年龍騰股躍 年底上看5,350點

2024年迎來60年一遇的甲辰龍年，華爾街知名大多頭Fundstrat Global Advisors研究部主管Tom ...

龍年買氣加乘！分析師估眾利多因素力拱 金價可望再創新高

對全球華人來說，「龍」象徵強勢、幸運和繁榮，而在農曆新年期間饋贈亮閃閃的金飾，更有「金龍獻瑞」的吉祥寓意。分析師預期，在...

要買要快！特斯拉美國市場特定Model Y「限時降價」1,000美元

路透報導，特斯拉已宣布，暫時調降部分Model Y電動車在美國售價，直到2月29日止，距離同車款在德國降價不到一個月。

科技關鍵礦物材料戰 美歐夾擊中國

彭博資訊報導，在對未來科技至關重要的材料領域，美國和歐盟正商討合力爭取資源豐富國家的支持，以便與中國一爭高下。

加州直升機失事 奈及利亞銀行家等6人喪生

美國聯邦航空總署（FAA）表示，昨天南加州發生的直升機失事事件中，喪生的6人包括奈及利亞最大銀行之一的集團執行長在內

晶片製造再進化 艾司摩爾展示新一代EUV微影設備

晶片製造設備商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）十日展示新一代極紫外光（ＥＵＶ）微影設備，約一輛雙層巴士大、重約兩架空巴Ａ３２０客機、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。