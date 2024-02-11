要買要快！特斯拉美國市場特定Model Y「限時降價」1,000美元

路透報導，特斯拉已宣布，暫時調降部分Model Y電動車在美國售價，直到2月29日止，距離同車款在德國降價不到一個月。

特斯拉宣布，後輪驅動版（rear-wheel drive）和長程版（Long Range）Model Y車款各降價1,000美元，分別降到42,990美元和47,990美元，相當於比原本售價便宜2.3%和2%。

根據特斯拉官網，Performance款Model Y和其他車款定價不變。

特斯拉表示，即日起到29日交車的後輪驅動和長程版Model Y新車，價格都將調降，3月1日起將調漲1,000美元以上。

特斯拉上個月已在德國調降Model Y價格。在此之前，柏林廠的電動車生產大致停擺，因為行經紅海的貨輪遭攻擊擾亂運輸，導致零件缺貨。特斯拉股價今年來已大跌22.1%。

1月時，特斯拉也曾警告，今年聚焦生產代號「紅木」（Redwood）的下一代電動車，因此銷售成長可能「顯著滑落」。特斯拉一年多前開始降價刺激買氣，但打價格戰已侵蝕獲利；最新一波降價行動可能進一步壓縮利潤。

特斯拉推出新一波降價行動，正值電動車需求降溫和市場競爭加劇，愈來愈多平價電動車流入市場，中國大陸的比亞迪尤其來勢洶洶。比亞迪已在2023年第4季超車特斯拉、躍為全球最大電動車製造商。