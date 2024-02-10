陸股要大反彈了嗎？單周資金流入創歷來最大紀錄 國家隊出手了

數據顯示，追蹤中國大陸股市的基金近期獲得的單周資金流入額創下歷來最大紀錄，美銀（BofA）指出，此一資金流動很可能是由大陸「國家隊」進場帶動。相較下，投資人正賣掉美股，美股資金流出額寫下五個月來最大。

彭博資訊報導，由哈奈特（Michael Hartnett）為首的美銀團隊周五（9日）發表報告，引用EPFR Global的數據指出，截至2月7日當周，聚焦陸股的基金獲得創紀錄的198億美元資金流入，可能是受到大陸「國家隊」進場護盤帶動。這一流入額幾乎占當周流入新興市場股市創紀錄的208億美元金額的全部。

美銀指出，相較於陸股獲得創紀錄的單周資金流入，美股在同一周資金流出156億美元，為2023年9月以來最大流出額。

大陸境內股市在春節前大幅反彈，反映投資人押注北京當局將推出更有力的行動，來遏止陸股長時間來的動盪下跌。滬深300指數從2月2日觸及的五年低點反彈，截至2月8日的四個交易日累計大漲5.8%，創2022年來最佳周線表現。

相比之下，MSCI中國指數的漲幅則較為溫和，該指數較偏重在香港和美國上市的大陸公司。投資人表示，造成這種差異的部分原因是「國家隊」購入大陸境內股票，部分追蹤藍籌股指數的交易所交易產品（ETP）成交量躍升，就證明了這點。例如，大陸國有基金中央匯金上周二承諾購入更多A股，表示已經擴大購買基金的範圍，並將進一步增加購買量，這被市場視為是一項廣泛支撐措施，即便是短期的。

高盛集團策略師估計，「國家隊」過去一個月購入的境內股票，價值達人民幣700億元（97億美元）。