ETF資金挹注加上減半效應 比特幣漲逾4.6萬美元關卡

比特幣9日突破46,000美元，達到一個月來最高價位，多檔比特幣現貨指數型基金（ETF）上市帶進穩定資金流入，市場也漸漸關切4月到期所謂的比特幣減半（halving）效應。

倫敦時間9日上午，比特幣上漲2%至46,175美元，今年迄今漲幅為9%。乙太幣、Solana和Cardano等其他較小的代幣也上漲。

美國九檔現貨比特幣ETF已於1月11日上市，同日，有十多年歷史的Grayscale比特幣信託基金轉為ETF。投資人可透過ETF進場，投資基礎也更廣。目前為止，比特幣ETF已淨流入80億美元，而Grayscale基金轉換後60億美元贖回的賣壓也正減輕。

Orbit Markets聯合創辦人莫隆（Caroline Mauron）說：「Grayscale基金賣壓終於告一段落，比特幣似正重拾漲勢。」至於比特幣減半的題材正逐漸發酵，可能在未來幾周將比特幣推至50,000美元以上。

比特幣礦工挖礦獲得的比特幣獎勵並不是一直都一樣。大約每隔四年，礦工可以獲得的比特幣獎勵數量就會「減半」。減半是將比特幣供應量限制在2,100萬的代幣的關鍵，期限一到，每個區塊的獎勵將從6.25個比特幣下降到3.125個比特幣。

星展集團（DBS Bank）首席經濟學家貝格（Taimur Baig）領銜的團隊發布報告說：「之前的減半活動都會伴隨著強勁的多頭。」「價格看漲有一個單純的經濟原因。隨著挖礦獎勵減少，挖礦所得（即比特幣）的價格必須提高以補償，以免引發礦工撤回運算資源。」

比特幣目前距離2021年創下的歷史新高尚有約23,000美元之遙。