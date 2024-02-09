涉不當行為 法國檢方突襲搜查華為辦公室

中國科技巨頭華為周四（2月9日）證實，法國檢方2天前對其在法國的辦公室進行了搜查，證實了當地媒體早先報導稱，法國金融檢察院（PNF）突襲搜查與涉嫌「違反誠信」有關的內容。但華為否認有任何不當行為，並表明願意配合調查。

華為透過聲明表示，「華為已經，並且將繼續全力配合調查。華為在法國已有20多年的歷史，一直遵守法國的所有法律、法規」。聲明還說，「雖然華為法國公司不想對正在進行的調查發表評論，但該公司對其結論仍然充滿信心」。

彭博社報導，法國司法部一名官員周四表示，這項調查是針對「違反誠信」的嫌疑。而「違反誠信」涉及內容廣泛，可能包括腐敗、濫用公共資金、或以權謀私等違法行為。但這位官員拒絕提供有關所指控行為的進一步細節。

法新社指出，消息人士稱，周二的突襲搜查是由法國金融檢察院所發起的初步調查的一部分。目前還沒有關於該公司調查的其他細節，該公司的法國辦公室位於巴黎郊外的布洛涅-比揚古。

華為於2003年開始投資法國，目前在法國經營6所研究中心和一所全球設計中心。這家電信巨頭目前正在法國東北部的阿爾薩斯建設一家工廠，這是該公司在中國以外的第一家工廠，將負責生產行動電信網路設備，特別是5G設備。

華為佔據法國電信市場約20%的份額，是全球領先的5G設備製造商。但去年6月，歐盟委員會警告稱，華為和另一家中國電信巨頭中興通訊，對歐盟的安全構成風險。

這家總部位於深圳的科技巨頭，過去幾年一直處於中美之間激烈對峙的中心。美國政府警告其設備可能被用於間諜活動，但華為多次否認相關指控。

歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）先前也呼籲，歐盟27個成員國及其電信營運商，應將華為和中興設備排除在其行動網路之外。

（綜合報導）

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