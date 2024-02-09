美最大進口國已非陸 美中緊張改變貿易流向

美國商務部七日公布新數據顯示，墨西哥去年超越大陸，成為美國進口商品最大來源國，也是近廿多年來美對墨西哥進口首次超越大陸，上次是二○○二年。紐約時報同日報導，此重大轉變凸顯美中緊張加劇改變貿易流向。美國穆迪分析首席經濟學家詹迪認為，美中脫鉤中，這正對貿易流向造成沉重壓力。

美國對中貿易逆差去年也銳減近兩成，成為四二七二億美元（約台幣十三點五兆元），消費者和公司改向他國買汽車零件、鞋類、玩具與原物料。此一數字也是自二○一○年以來最低水準。

據前述新數據，前年至去年美國從墨西哥進口商品總值成長近百分之五，達四七五○億美元（約台幣十五兆元）以上。除墨西哥，美國民眾及企業還轉向歐洲、南韓、印度、加拿大和越南買汽車零件、鞋子、玩具與原材料。

華府智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）專家史劍道說，從中國進口降幅最大的是電腦、電子產品、化學和藥品，均屬政治敏感類別。他並研判，如此中墨對美國進口的逆轉，可能不是一年的曇花一現。經濟學者表示，美中貿易相對減少，明顯與前總統川普政府祭出關稅、總統拜登也維持有所關聯。

世貿組織首席經濟學家奧沙說，有兩起事件導致美中貿易銳減。其一是二○一八年兩國貿易緊張升高、其二是前年俄羅斯侵烏使美國及其盟國實施制裁，進一步使全球貿易重新洗牌。拜登政府促美國公司在其盟國尋找友案外包的供應商，或使其製造業回流美國；和新冠疫情有關的供應鏈中斷，亦使美國公司尋求近岸外包。

另一方面，台裔美國貿易代表戴琪六日在芝加哥大學政研所爐邊談話強調，針對與中國在經貿上的競爭對抗，關稅是美國重要的防禦性工具，以平衡中國因不公平貿易行為帶來的優勢。

紐時報導，一些公司仍繼續從大陸採購原料和零件，還有一些公司只是以他國作為「中轉站」，將大陸製造的商品出口到美國。因此儘管此類商品的大部分價值是在大陸創造的，但美國貿易統計數據不會將其記錄為「來自中國」。