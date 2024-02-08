部分晶片遭德國法院裁定侵權禁售 英特爾不服將提上訴

德國一處地方法院已判決英特爾（Intel）的部分晶片侵權，並且發布禁止銷售的強制令，涵蓋英特爾的第10~12代處理器及Ice Lake伺服器（Xeon）處理器，可能造成深遠影響，波及內含這些晶片的惠普（HP）與戴爾（Dell）產品銷售。

英國金融時報（FT）與彭博資訊報導報導，加州帕羅奧圖科技公司R2半導體公司在德國西部杜塞道夫地區地方法院控告英特爾的部分晶片，侵害其電壓調節（voltage regulator）技術專利，該法院在7日判決這些晶片侵權，要求英特爾召回和停止銷售所有侵權產品，並須提供R2從2020年3月以來在德國販售的侵權產品資訊，以供R2計算損失。

這起官司涉及英特爾的Ice Lake、Tiger Lake和Alder Lake處理器，也就是英特爾的第10、11、12代處理器，以及英特爾的Ice Lake伺服器（Xeon）處理器。R2去年12月已在德國聯邦專利法庭獲得勝利，獲裁定這項專利有效。不過，R2先前在美國遭判敗訴，並已在英國提起類似的專利訴訟。

FT引述知情人士表示，這項判決可能造成深遠影響，導致包含這些晶片的惠普和戴爾產品也遭禁售。但熟悉英特爾的人士說，這起訴訟影響的部分處理器已停產，也未影響英特爾的第13和14代處理器Raptor Lake和Raptor Lake Refresh。

英特爾表示，對這項裁決感到失望，打算提出上訴，「R2透過向英特爾等創新者提起一連串訴訟，吸取大筆金錢」，R2先是在美國控告英特爾，但在英特爾使R2的「低品質美國專利」無效後，已將對英特爾的訴訟活動轉向歐洲。HP並未立即回應FT的詢問，戴爾則拒絕發表評論。

英特爾已分別在去年10月和今年1月提交給美國證管會（SEC）的申報文件中，將這樁訴訟列為法律風險，認為「發布強制令為不合比例的救濟」。

R2執行長費雪則反擊英特爾對該公司所貼的標籤，表示R2「不意外英特爾未替其反覆且持續侵害專利（的行為）負責，而是繼續散布其錯誤陳述」。他在提供FT的聲明表示，英特爾曾為了潛在投資接觸過R2，卻在2015年進入最後階段時退出。費雪說，英特爾是R2唯一控訴過專利侵權的實體。