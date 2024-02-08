Fed多位官員暗示不急於降息 要更多證據支持通膨放緩

美國聯準會（Fed）多位決策官員周三（7日）各自提出理由，表示不急於開始降息或是一旦降息後就迅速寬鬆政策。他們希望在對通膨能降至2%更有信心之前，按兵不動。官員們的談話，呼應了聯準會主席鮑爾的觀點。

聯準會上周維持利率在5.25%～5.5%不變，主席鮑爾說，到3月的下一次會議這段時間，可能不會有足夠的數據讓決策官員們確信在應付通膨方面已取得足夠進展，進而可以降低借貸成本。這等於是否定了3月就會開始降息的可能性。

目前分析師和金融市場預期，聯準會最快可能開始降息的時間是4月30日、5月1日舉行的利率決策會議。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）周三在波士頓經濟俱樂部演講時表示，轉向降息之前，她要找到更多證據支持通膨會持久符合2%目標。她認為可能要到今年稍後才會走到降息這一步。

柯林斯說，「就目前而言，我們謹慎評估不斷變化的數據和前景，政策定位仍然良好」，「隨著我們獲得更多信心...我相信在今年晚些時候，開始放寬政策限制可能將變得合適」。她認為，以勞動力市場和經濟的力道，降溫需要一些時間，降息開始後，應該循序漸進、有條不紊

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）接受CNBC訪談時也強調，決策官員們想看「更多個月」的通膨數據，之後再降息。他認為今年二到三次的降息可能是適當的，「如果我們多看幾個月的資料，我想會給我們很多信心」。

立場偏鷹的卡斯哈里提到，如果勞動力市場繼續保持強勁，Fed可以「相當緩慢」地降息，但如果經濟出現實質性的放緩，可能就不得不加速降息。

同為鷹派的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）說，鑑於到目前為止的通膨消退主要來自商品價格走低，尚未延伸到服務業和租賃業，他仍不太相信通膨走緩將能繼續有進展。他在華盛頓經濟俱樂部的活動上，被聽眾問到降息的可能性時回答：「我非常支持保持耐心，以達到我們需要達到的目標。」

去年9月才上任的聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）周三首次公開發表評論，她對美國的通膨會持續放緩表示樂觀，但暗示短期內並不急於調降利率。庫格勒在布魯金斯學院的活動上也說，她需要更多的數據才能確定，一旦通膨放緩的發展停滯，她將支持在更長時間內保持利率不變。