快訊

堂本剛才結婚！被爆要離開傑尼斯 對「KinKi Kids」去留有共識

壓歲錢該包多少？龍年新春「紅包攻略」 禁忌習俗、行情價一文看懂

台糖瘦肉精事件中央、王必勝要道歉？ 盧秀燕這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球鋰電池供應鏈排名 加拿大取代中國大陸躍居第一

中央社／ 溫哥華7日專電

知名研究機構「彭博新能源財經」（BloombergNEF）近日公布全球鋰離子電池供應鏈排名報告，加拿大排名首次超越中國，在30個國家中位居榜首。

中國在過去3年都排行第一，2024年跌至第二。加拿大從2023年的第二升至榜首，美國今年排名第三。

雖然加拿大目前的鋰離子電池產量只占中國一小部分，但彭博新能源財經的分析重點是未來的電池供應鏈發展狀況。

彭博新能源財經的排名報告摘要中寫道：「加拿大持續不斷在製造與生產上精進，以及強大的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）特質，使其成為未來電池供應鏈的領導者。」

加拿大政府不斷投入新資金，以擴大電動車電池製造的支援計畫，根據加拿大國會預算官員估計，2022年至2033年間，聯邦和省政府支援的總金額約436億加元（約新台幣1兆167億元）。投資電動車產業的跨國公司如福特（Ford）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、福斯汽車集團（Volkswagen）、韓國LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）、優美科（Umicore）都已在加拿大布局發展。

彭博新能源財經檢視5個類別的46個指標，以衡量每個國家建立安全、可靠且永續的鋰離子電池供應鏈的潛力。這些類別包括原材料、電池製造、下游需求、環境和社會治理以及工業、基礎設施和創新。

彭博新能源財經表示，加拿大的「原材料資源、與美國汽車行業的緊密融合以及明確的政策承諾，使其比競爭對手更具優勢」。

報告摘要表示，加拿大也是美國「降低通膨法案」中實施「友岸外包」（friend-shoring）的大贏家。

看中加拿大的潛力，台泥集團子公司能元科技去年11月宣布在卑詩省大溫哥華地區打造加拿大最大的高性能三元鋰電池電芯廠。

加拿大聯邦政府和卑詩省政府相當重視此案，聯合注資2.845億加元，這個鋰電池電芯廠今年動土，預計2028年投產。

加拿大 美國

延伸閱讀

加拿大「外國人」買樓禁令 為何延長2年？

垃圾熊貓集體入侵2樓住家！「一大坨喪屍」爬牆塞爆窗戶 網驚：屋主欠牠們多少？

加拿大躍鋰電池鏈龍頭

夏普開發鋅空氣充電電池

相關新聞

紐約社區銀行股價急反彈 擬出售部分資產、降商用不動產曝險

因財報意外虧損引爆最新一波美國地區銀行賣壓的紐約社區銀行（NYCB），周三股價震盪，收盤反彈6.67%至每股4.48美元...

全球鋰電池供應鏈排名 加拿大取代中國大陸躍居第一

知名研究機構「彭博新能源財經」（BloombergNEF）近日公布全球鋰離子電池供應鏈排名報告，加拿大排名首次超越中國，...

Fed多位官員暗示不急於降息 要更多證據支持通膨放緩

美國聯準會（Fed）多位決策官員周三（7日）各自提出理由，表示不急於開始降息或是一旦降息後就迅速寬鬆政策。他們希望在對通...

安謀財測驚喜 盤後狂飆42% AI激發客戶升級晶片需求

晶片設計公司安謀（Arm）股價在周三（7日）盤後交易一度狂飆42%，原因是營收財測意外強勁，顯示安謀進軍智慧手機以外領域...

美行情一覽／台積ADR大漲近5% 標普500再創新高 快要衝破5,000點

美股四大指數周三（7日）收高，標普500指數再創收盤新高，距離5,000點大關只差不到5點，主要是科技巨擘再度大漲、投資...

史指逼近5000點 聯手道指同創新高

史坦普500指數上漲，逼近5000點，創下收盤高點，因投資人仔細分析了另一份預示經濟繁榮的財報業績。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。