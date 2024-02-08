歐盟擬拚2040減碳達90%

歐盟執委會六日提議，將二○四○年減碳目標設為比一九九○年碳排量減少百分之九十，相關立法計畫將由下一屆執委會提出。歐盟現正執行的目標是二○三○年前減碳百分之五十五，將分階段加碼到二○五○年達成淨零排放。

歐盟執委會說，要達到新減碳目標，必須大幅降低溫室氣體排放，並仰賴碳捕捉、碳儲存等新科技。執委會同時提出二○四○年碳移除產業發展目標，將從「淨零產業法」去年立法時所提的二○三○年前每年五千萬噸碳儲存產能目標，大幅提高到二○四○年時能有每年二億八千萬噸產能。

歐盟執委會指出，這項目標能夠引導歐洲相關產業、投資人和政府的長期資源投入，促進新經濟和就業，並且強化面對未來氣候災難的韌性。過去五年歐洲氣候相關經濟損失估計達一千七百億歐元（約台幣五點七兆元）。

專家評估，若不採取積極行動而使全球暖化加劇，估計二○三一至二○五○年間歐盟將多耗掉二點四兆歐元經濟成本。相對的，若能減碳九成，歐盟每年因空汙致死數將可從二○一五年的四十六萬六千人降低到二○四○年十九萬六千人。

這項二○四○年減碳目標，下半年將由新執委會提出法案，經歐洲議會和廿七個歐盟成員國同意，才算定案。

不過，據歐洲媒體報導，這項氣候目標建議內容，因歐洲各國農民近日的抗議活動而做出妥協。執委會草案原本提及農業相關的甲烷、氮氣等溫室氣體排放到二○四○年前須較二○一五年基準量減少百分之卅，但最後出爐文件對農業減碳方面並未特別著墨，只提到鼓勵農業轉型並確保歐洲糧食安全和公平收入。