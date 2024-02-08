聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟擬拚2040減碳達90%

聯合報／ 國際中心／綜合報導

歐盟執委會六日提議，將二○四○年減碳目標設為比一九九○年碳排量減少百分之九十，相關立法計畫將由下一屆執委會提出。歐盟現正執行的目標是二○三○年前減碳百分之五十五，將分階段加碼到二○五○年達成淨零排放。

歐盟執委會說，要達到新減碳目標，必須大幅降低溫室氣體排放，並仰賴碳捕捉、碳儲存等新科技。執委會同時提出二○四○年碳移除產業發展目標，將從「淨零產業法」去年立法時所提的二○三○年前每年五千萬噸碳儲存產能目標，大幅提高到二○四○年時能有每年二億八千萬噸產能。

歐盟執委會指出，這項目標能夠引導歐洲相關產業、投資人和政府的長期資源投入，促進新經濟和就業，並且強化面對未來氣候災難的韌性。過去五年歐洲氣候相關經濟損失估計達一千七百億歐元（約台幣五點七兆元）。

專家評估，若不採取積極行動而使全球暖化加劇，估計二○三一至二○五○年間歐盟將多耗掉二點四兆歐元經濟成本。相對的，若能減碳九成，歐盟每年因空汙致死數將可從二○一五年的四十六萬六千人降低到二○四○年十九萬六千人。

這項二○四○年減碳目標，下半年將由新執委會提出法案，經歐洲議會和廿七個歐盟成員國同意，才算定案。

不過，據歐洲媒體報導，這項氣候目標建議內容，因歐洲各國農民近日的抗議活動而做出妥協。執委會草案原本提及農業相關的甲烷、氮氣等溫室氣體排放到二○四○年前須較二○一五年基準量減少百分之卅，但最後出爐文件對農業減碳方面並未特別著墨，只提到鼓勵農業轉型並確保歐洲糧食安全和公平收入。

歐盟 減碳

延伸閱讀

歐盟指中國操弄假訊息 外交部：願交流對抗專制

減碳壓迫農民生活…歐盟決定放寬標準 專家：這些政黨恐遇滑鐵盧

電力業常用氣體 暖化潛勢為二氧化碳的2.3萬倍

歐盟針對在地生產乾淨科技法案達成共識 嚴峻現實考驗才剛開始

相關新聞

葉倫一席話地區銀行嚇跌 紐約銀行信評被穆迪砍到垃圾級 拖累類股走低

美國財長葉倫表示，她擔心地區銀行業者面臨的挑戰，雖強調風險可管控，仍加劇投資人憂慮，同時紐約社區銀行（NYCB）信評遭穆...

淨零碳排工業法案達共識 歐盟：推動綠能在地生產

歐盟決策官員6日就新法達成共識，將推動太陽能、風能、燃料電池等乾淨科技的在地生產，幫助歐洲工業與美中對手競爭，並且制定全...

福特上季獲利優於預期 預告發放股利 早盤股價勁揚

福特汽車（Ford Motor）每股盈餘0.29美元，股價在美股7日早盤大漲逾5%，除了前日盤後公布的財報優於預期，還預...

歐盟擬拚2040減碳達90%

歐盟執委會六日提議，將二○四○年減碳目標設為比一九九○年碳排量減少百分之九十，相關立法計畫將由下一屆執委會提出。歐盟現正...

全球庫存看增 油價Q2有壓

美國能源資訊署（EIA）下修2024年美國石油生產成長預測至17萬桶／日，比先前預測少12萬桶，更遠低於去年創紀錄的10...

風電三大咖看淡展望

全球三大風電集團同聲看淡今年展望，指出項目延誤、設備問題、通膨等挑戰，將持續困擾此一日趨成熟的產業。西門子能源（Siem...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。